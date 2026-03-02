Fiche technique Impossible à déterminer – le titre ne mentionne pas le nom exact du smartphone. : caractéristiques, prix et avis

Vivo dévoile son X300 Ultra au Mobile World Congress 2026, marquant une première historique pour la marque chinoise qui propose enfin un smartphone Ultra sur les marchés internationaux. Ce nouveau flagship mise tout sur la photographie professionnelle avec un capteur téléobjectif de 200 mégapixels et un écosystème d’accessoires inédit. Reste à connaître les spécifications complètes et le prix de ce concurrent direct des Galaxy S26 Ultra et iPhone 16 Pro Max.

Vivo joue la carte du mystère avec ce X300 Ultra présenté à Barcelone. Contrairement à ses habitudes, le constructeur chinois a choisi de révéler son prochain flagship lors du MWC 2026, sans pour autant dévoiler l’intégralité de ses caractéristiques techniques. Une stratégie marketing audacieuse qui vise à créer l’attente avant un lancement prévu dans le courant de l’année. Cette approche contraste avec la transparence habituelle des constructeurs lors du salon barcelonais, où Samsung et Xiaomi n’hésitent généralement pas à étaler leurs spécifications.

Design et prise en main du Vivo X300 Ultra

Si Vivo reste discret sur les détails du design de son X300 Ultra, les premiers visuels révèlent un smartphone qui conserve l’ADN esthétique de la gamme Ultra tout en introduisant quelques nouveautés intrigantes. L’élément le plus notable reste la présence d’un bouton tactile dédié à la photographie sur la tranche latérale, une fonctionnalité qui pourrait toutefois disparaître sur ce modèle (la nouvelle coque protection ne prévoit plus d’ouverture pour ce bouton, ce qui interroge sur les intentions finales du constructeur).

Le module photo circulaire, signature visuelle de Vivo, semble avoir gagné en épaisseur pour accueillir le nouveau capteur téléobjectif de 200 MP. Cette proéminence accrue pourrait poser des questions d’équilibre lors de la prise en main, un point que Vivo devra gérer avec soin pour éviter l’effet « bascule » sur une surface plane. Les matériaux utilisés n’ont pas été précisés, mais on peut raisonnablement s’attendre à un châssis en aluminium 7000 et un dos en verre premium (potentiellement du Gorilla Glass Victus ou équivalent) pour justifier le positionnement Ultra.

Les dimensions et le poids ne sont pas encore communiqués, mais l’accent mis sur les accessoires photo professionnels laisse présager un smartphone plus imposant que la moyenne. La compatibilité avec une cage SmallRig suggère d’ailleurs que Vivo assume pleinement le positionnement « outil professionnel » de son X300 Ultra, quitte à sacrifier la compacité. Cette philosophie rappelle celle des Sony Xperia Pro, bien que ces derniers aient peiné à trouver leur public en Europe.

L’ergonomie sera cruciale pour ce device qui se veut utilisable aussi bien en mode smartphone classique qu’avec ses accessoires professionnels. Le défi technique consiste à maintenir un équilibre satisfaisant malgré le poids supplémentaire du module photo, tout en conservant une préhension agréable pour un usage quotidien.

Les caractéristiques techniques du Vivo X300 Ultra

Caractéristique Vivo X300 Ultra Écran Non communiqué Processeur (SoC) Non communiqué RAM Non communiqué Stockage Non communiqué Caméra principale 200 MP téléobjectif, configuration complète non dévoilée Caméra frontale Non communiqué Batterie Non communiqué Système d’exploitation Non communiqué Connectivité Non communiqué Certification Non communiqué Dimensions Non communiqué Poids Non communiqué Coloris Non communiqué Autres Premier Ultra Vivo lancé hors Chine, écosystème accessoires SmallRig

Ce niveau de mystère autour des spécifications est inhabituel pour un constructeur lors du MWC. Vivo semble miser sur l’effet d’annonce plutôt que sur la transparence technique, une approche risquée face à des concurrents comme Samsung qui dévoilent traditionnellement leurs cartes. Cette stratégie du teasing prolongé rappelle celle d’Apple avec ses iPhone, mais sans le capital sympathie et l’écosystème de la marque à la pomme pour rassurer les early adopters.

L’écran du Vivo X300 Ultra : dans l’attente des révélations

Aucune information officielle n’a filtré concernant l’écran du X300 Ultra, un silence qui détonne dans un secteur où la course aux spécifications fait rage. Si l’on se base sur les tendances 2026 et l’historique de Vivo sur les modèles Ultra précédents, on peut raisonnablement s’attendre à une dalle AMOLED LTPO de dernière génération avec un taux de rafraîchissement adaptatif de 1 Hz à 144 Hz. Cette technologie permettrait d’optimiser la consommation énergétique, cruciale pour un smartphone qui se veut orienté création de contenu.

La diagonale devrait avoisiner les 6,8 pouces si Vivo conserve le format généreux de ses précédents modèles Ultra, avec une résolution minimale QHD+ pour justifier le positionnement premium. La luminosité maximale constitue un enjeu majeur pour la photographie en extérieur : les 2000 nits semblent désormais être le minimum syndical pour rivaliser avec les Galaxy S26 Ultra et iPhone 16 Pro Max. Vivo pourrait également intégrer la technologie d’écran incurvé sur les bords latéraux, bien que cette approche divise la communauté des utilisateurs (certains apprécient l’esthétique, d’autres déplorent les reflets parasites).

L’une des inconnues concerne la compatibilité avec un stylus. Si Vivo ambitionne de concurrencer Samsung sur le terrain de la productivité professionnelle, l’intégration d’un S Pen équivalent pourrait s’avérer pertinente. Cependant, cette fonctionnalité nécessite des compromis sur l’épaisseur et la batterie que le constructeur chinois n’a jamais semblé prêt à accepter par le passé.

Appareil photo : le téléobjectif 200 MP au centre de l’offensive

Le point fort annoncé du X300 Ultra réside indéniablement dans son capteur téléobjectif de 200 mégapixels, une configuration déjà présente sur le X200 Ultra de l’année passée mais qui devrait bénéficier d’optimisations logicielles significatives. Vivo mise sur un capteur Samsung HP3 ou son successeur, capable de proposer un zoom optique 4,3x à 6x selon la focale équivalente retenue. La véritable nouveauté se trouve dans l’écosystème d’accessoires développé en partenariat avec Zeiss et SmallRig, transformant ce smartphone en véritable couteau suisse de la photographie mobile.

Le Telephoto Extender Gen2 Ultra, co-développé avec Zeiss, pousse la focale équivalente de 200 mm à 400 mm grâce à une lentille additionnelle de haute qualité. Cette solution optique, plus épaisse que la génération précédente, transforme littéralement le smartphone en télé-objectif pour la photographie animalière ou sportive. L’accessoire se fixe directement sur le module photo arrière via un système magnétique renforcé, promettant une stabilité supérieure aux solutions vissées de la concurrence. Reste à voir si cette lentille additionnelle ne dégradera pas la qualité optique, un écueil classique de ce type d’accessoire.

La configuration photo complète n’a pas été dévoilée, mais on peut s’attendre à un capteur principal de 50 MP (probablement un Sony IMX989 ou Samsung GN5), accompagné d’un ultra-grand-angle de 12 MP et d’une caméra macro ou de profondeur selon la philosophie retenue par Vivo. Le constructeur pourrait également intégrer un capteur ToF pour améliorer l’autofocus et les fonctions de réalité augmentée, une technologie que la marque maîtrise bien sur ses modèles haut de gamme.

La cage SmallRig représente une première dans l’industrie mobile et témoigne de l’ambition professionnelle du projet. Cette structure métallique intègre des fixations cold shoe pour accessoires photo/vidéo, des ports à dégagement rapide pour trépieds professionnels, des boutons physiques dédiés au déclenchement et au zoom, ainsi qu’un ventilateur de refroidissement pour les sessions vidéo 8K intensives. Vivo cible clairement les photographes et vidéastes professionnels avec cet écosystème, bien que le prix de ces accessoires risque de faire grincer des dents (SmallRig facture généralement ses cages entre 150 et 300 euros selon la complexité).

Prix et face à la concurrence

Le prix officiel du Vivo X300 Ultra n’a pas encore été communiqué par la marque, mais les indices disponibles permettent d’esquisser une fourchette tarifaire. Compte tenu du positionnement premium, de l’écosystème d’accessoires développé et de la stratégie d’internationalisation de Vivo, on peut s’attendre à un tarif oscillant entre 1300 et 1500 euros pour la version de base. Cette estimation place le X300 Ultra dans la cour des grands, face au Galaxy S26 Ultra (attendu à 1469 euros) et à l’iPhone 16 Pro Max (1479 euros pour le 256 Go).

La concurrence sera impitoyable sur ce segment ultra-premium de 2026. Le Xiaomi 15 Ultra, attendu en mars avec son capteur Leica de 1 pouce, promet d’être redoutable sur la photographie pure. Google mise sur l’IA avec son Pixel 11 Pro et ses fonctions de retouche automatisée en temps réel. Samsung continue de dominer avec son écosystème Galaxy et son S Pen intégré, tandis qu’Apple capitalise sur son VideoProcessor dédié pour la vidéo 8K. Dans ce contexte, Vivo devra convaincre que son approche « accessoires professionnels » constitue un véritable différenciateur.

L’atout principal du X300 Ultra réside dans son positionnement d’ »outil professionnel » plutôt que de smartphone polyvalent. Cette stratégie de niche pourrait séduire les créateurs de contenu et photographes indépendants, à condition que la qualité soit au rendez-vous et que l’écosystème d’accessoires justifie l’investissement supplémentaire. Le pari est risqué mais cohérent avec la montée en gamme progressive de Vivo sur les marchés internationaux.

Questions fréquentes sur le Vivo X300 Ultra

Quand sort le Vivo X300 Ultra ?

Vivo a confirmé un lancement dans le courant de 2026 sur les marchés internationaux, sans préciser de date exacte. Les rumeurs évoquent une disponibilité au troisième trimestre.

Le Vivo X300 Ultra sortira-t-il en France ?

Vivo mentionne un lancement « sur les marchés internationaux » mais l’historique européen erratique de la marque laisse planer le doute sur une disponibilité française immédiate.

Quel est le prix du Vivo X300 Ultra ?

Le prix officiel n’a pas été communiqué par Vivo lors de la présentation au MWC 2026. Les estimations placent le device entre 1300 et 1500 euros.

Le X300 Ultra vaut-il le coup par rapport au X200 Ultra ?

Impossible à trancher sans connaître les spécifications complètes. Seul l’écosystème d’accessoires SmallRig constitue une évolution confirmée, mais son intérêt dépendra du prix et de la qualité d’exécution.

Ce X300 Ultra cristallise la nouvelle stratégie de Vivo à l’international, mais le mystère qui l’entoure encore interroge autant qu’il intrigue. Les prochaines semaines devraient lever le voile sur ses véritables capacités techniques et, surtout, sur sa capacité à justifier un positionnement tarifaire aussi ambitieux.