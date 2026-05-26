Samsung Galaxy Z Fold 8 et Z Fold Wide : les noms officiels révélés, fiche technique complète

Samsung bouleverse sa stratégie de nommage avec les Galaxy Z Fold8 et Z Fold8 Ultra qui remplaceront respectivement les modèles « Wide » et standard attendus. Une décision marketing qui fait déjà grincer des dents chez les observateurs du secteur.

Selon le leaker Ice Universe sur Weibo, Samsung abandonne définitivement l’appellation « Galaxy Z Fold Wide » pour son prochain pliable au format élargi. Ce modèle, conçu pour rivaliser avec le futur iPhone Ultra d’Apple et les autres pliables Android aux ratios plus larges, portera finalement le nom de Galaxy Z Fold8. Une stratégie qui pousse mécaniquement le successeur du Z Fold7 vers l’appellation « Galaxy Z Fold8 Ultra ».

Un repositionnement dicté par la concurrence Apple

Cette révision nomenclature s’inscrit dans une logique concurrentielle claire. Le Galaxy Z Fold8 (ex-Wide) adopte un format élargi similaire à celui du Google Pixel Fold original ou de l’Oppo Find N, avec un ratio d’écran plus proche d’une tablette traditionnelle. Samsung mise sur cette approche pour contrer l’iPhone Ultra d’Apple, dont les rumeurs confirment un design comparable.

Le Z Fold8 Ultra conservera quant à lui le format allongé actuel, avec des spécifications renforcées : batterie de 5 000 mAh (contre 4 400 mAh depuis le Fold3), triple capteur photo amélioré et positionnement haut de gamme assumé. Attention cela dit, cette montée en gamme s’accompagne d’un tarif qui devrait dépasser celui du modèle standard élargi.

Des specifications qui interrogent sur l’appellation Ultra

Plusieurs analystes, notamment chez SamMobile, questionnent la légitimité de cette dénomination Ultra. Le Z Fold8 Ultra ne bénéficiera pas de l’écran Privacy Display du Galaxy S26 Ultra, ni du zoom optique 5x, ni même du revêtement anti-reflets Gorilla Glass Armor des smartphones Galaxy S Ultra. La charge rapide reste bloquée à 60W là où d’autres constructeurs atteignent 120W, et le support S Pen pourrait disparaître.

Les fonctionnalités logicielles One UI 8.5 ne comblent pas entièrement ce décalage avec les standards Ultra établis sur la gamme Galaxy S. D’ailleurs, seule la capacité batterie de 5 000 mAh alignera réellement ce pliable sur les autres modèles Ultra de Samsung (bon, c’est déjà ça).

Stratégie SEO contre cohérence produit

Samsung privilégie visiblement l’impact marketing : les recherches « Galaxy Z Fold8 » dirigeront naturellement vers le modèle élargi plus accessible, reléguant l’Ultra en second plan. Cette approche inverse la hiérarchie traditionnelle où l’Ultra domine les gammes Galaxy S et Galaxy Note.

Le lancement des trois modèles (Z Fold8, Z Fold8 Ultra et Z Flip8) est programmé pour juillet, lors du traditionnel second Galaxy Unpacked de l’année. Reste à voir si cette gymnastique nominative convaincra un public habitué à associer « Ultra » à l’excellence technique absolue plutôt qu’à un simple positionnement tarifaire.

Samsung transforme son appellation la plus premium en simple étiquette commerciale – de quoi faire réfléchir sur la valeur réelle du badge Ultra en 2026.

Sur le même sujet :

Retrouvez la fiche technique complète du Samsung Galaxy Z Fold 8.