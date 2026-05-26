Djezzy lance une plateforme de recrutement digitale pour étudiants : stage et emploi à temps partiel en Algérie

Djezzy lance une plateforme de recrutement digitale pour étudiants : stage et emploi à temps partiel en Algérie

Djezzy vient de lancer « Campuce Jobs », une plateforme digitale dédiée au recrutement d’étudiants pour des postes à temps partiel et des stages. Cette initiative s’inscrit dans le programme « Student Campuce » et vise à faciliter l’insertion professionnelle des jeunes tout en poursuivant leurs études.

L’opérateur de téléphonie mobile Djezzy franchit une nouvelle étape dans son engagement sociétal avec le lancement de cette plateforme innovante. Contrairement aux dispositifs classiques de recrutement, « Campuce Jobs » cible spécifiquement les étudiants algériens qui souhaitent concilier études et expérience professionnelle. De quoi répondre à une attente forte des jeunes qui cherchent à acquérir de l’expérience tout en finançant leurs études.

Une plateforme qui élargit l’accès à l’emploi étudiant

La plateforme « Campuce Jobs » propose une interface intuitive permettant aux étudiants de créer leur profil, valoriser leur CV et postuler en temps réel à diverses opportunités. Les postes disponibles couvrent plusieurs catégories :

Des stages en entreprise

Des emplois temporaires à temps partiel

Des postes juniors au sein des entreprises partenaires

Des missions en freelance (pour les auto-entrepreneurs)

Djezzy a d’ailleurs élargi l’accès de cette plateforme aux étudiants auto-entrepreneurs titulaires de la carte délivrée par l’Agence nationale de l’auto-entrepreneur (ANAE). Ces derniers disposent d’un espace dédié pour décrocher des missions en freelance, ce qui constitue une première dans le paysage algérien des plateformes de recrutement étudiant.

Cette approche inclusive permet de toucher un public plus large que les seuls étudiants en cursus universitaire classique. Attention cela dit, les conditions spécifiques d’inscription et les critères d’éligibilité n’ont pas été détaillés dans le communiqué officiel.

Comment accéder à la plateforme et postuler

Pour l’instant, Djezzy n’a pas communiqué sur les modalités précises d’inscription à « Campuce Jobs ». L’opérateur indique simplement que les étudiants pourront « s’inscrire sur la plateforme digitale » sans préciser l’adresse web ni les pièces justificatives nécessaires.

On peut néanmoins s’attendre à ce que la procédure nécessite :

Une carte d’étudiant en cours de validité

Un CV à jour

Pour les auto-entrepreneurs : la carte ANAE

Cette lacune d’information pose question pour les étudiants impatients de découvrir les opportunités disponibles. Il faudra probablement attendre une communication plus détaillée de Djezzy ou consulter directement les agences de l’opérateur pour obtenir les informations pratiques manquantes.

Une initiative qui repositionne Djezzy sur le marché de l’emploi

Avec « Campuce Jobs », Djezzy se positionne comme un facilitateur entre le monde universitaire et celui de l’entreprise. Cette démarche s’inscrit dans une stratégie plus large d’engagement sociétal, l’opérateur se présentant comme une « entreprise citoyenne engagée dans le développement économique national ».

L’initiative arrive à un moment où le marché de l’emploi en Algérie cherche de nouvelles solutions pour intégrer les jeunes diplômés. En proposant des postes à temps partiel, Djezzy répond à une demande croissante d’expérience professionnelle précoce, tout en respectant le rythme des études.

Reste à voir si cette plateforme trouvera suffisamment d’entreprises partenaires pour proposer un volume d’offres attractif. Le succès du dispositif dépendra largement de la capacité de Djezzy à fédérer un écosystème d’employeurs prêts à accueillir des étudiants en temps partiel, ce qui représente un défi organisationnel non négligeable pour les entreprises algériennes.