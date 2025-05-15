iPhone : Une astuce planquée dans iOS 18 pour ceux qui ont la nausée en voiture

Vous avez déjà eu la tête qui tourne en scrollant sur votre iPhone en voiture ou dans le train ? Ce n’est pas dans votre tête, c’est bien réel. Et Apple a discrètement glissé une solution dans iOS 18 pour y remédier mais encore faut-il savoir où chercher.

Un souci sensoriel qu’on sous-estime

Le mal des transports, c’est ce petit décalage entre ce que vos yeux voient et ce que votre oreille interne perçoit. Résultat ? Le cerveau bug, et vous vous sentez barbouillé. Apple tente de corriger ça grâce à une nouvelle option baptisée indicateurs de mouvement du véhicule. Pas de technologie folle ici, juste une bonne idée bien fichue : des points animés qui suivent les mouvements du véhicule apparaissent discrètement à l’écran.

L’idée, c’est de recréer une sensation de mouvement visuel qui colle avec les secousses réelles, histoire d’apaiser ce conflit interne qui vous retourne parfois l’estomac.

Comment on l’active, concrètement ?

La manip est planquée dans les réglages, comme souvent :

Allez dans Réglages puis Accessibilité .

puis . Appuyez sur Mouvement .

. Activez l’option Afficher les indicateurs de mouvement du véhicule .

. Choisissez Automatique ou Activé, selon vos préférences.

Une fois le truc activé, des petits marqueurs apparaissent sur les bords de l’écran dès que votre iPhone détecte que vous êtes en déplacement. Rien d’envahissant, mais assez pour que votre cerveau suive la cadence.

Ça marche vraiment ?

Bah… oui et non. Pour pas mal d’utilisateurs, ça aide à atténuer les nausées, surtout pendant les longs trajets. Mais soyons clairs : ça ne fera pas de miracle chez tout le monde. L’efficacité dépend pas mal des gens, du type de trajet et de ce que vous faites sur votre écran.

En revanche, l’avantage, c’est que vous pouvez tester sans risque. Et si ça ne change rien pour vous, un petit tour dans les réglages et hop, c’est désactivé.

Quels modèles sont compatibles ?

Pas de panique : si votre iPhone supporte iOS 18, vous pouvez activer cette fonction. Pas besoin de modèle ultra-récent ni d’accessoire spécifique. Juste la mise à jour à jour — et oui, vous avez bien lu, petite répétition pas méchante, mais humaine.

Pour aller plus loin

Apple a publié une fiche explicative officielle (avec leur ton habituel très carré) ici : Consulter la page d’assistance. C’est toujours utile si vous voulez creuser un peu ou voir comment ça se passe sur d’autres apps.

Ce genre de petite option passée inaperçue, c’est typiquement Apple quand ils font bien les choses. Ce n’est pas révolutionnaire, mais ça peut vraiment améliorer le confort des trajets. Et c’est déjà pas mal.