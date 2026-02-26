Galaxy S25 : Samsung intègre les meilleures fonctions IA de Google

Samsung officialise l’intégration massive des fonctions IA de Google dans sa suite Galaxy AI du S26. Le constructeur coréen adopte ouvertement les innovations Pixel, de l’organisation automatique de captures d’écran aux appels filtrés.

Petit à petit, les rôles s’inversent dans l’écosystème Android. Là où Samsung imposait traditionnellement ses innovations avant que Google ne les généralise, c’est désormais la firme de Mountain View qui trace la voie en matière d’intelligence artificielle. Le Galaxy S26, dévoilé cette semaine, en est la parfaite illustration : Samsung intègre pas moins de cinq fonctions IA directement inspirées des Pixel.

Quand Samsung copie Google (et l’assume)

L’application Galerie de Samsung récupère ainsi une version intégrée de Pixel Screenshots, baptisée sobrement « Captures d’écran intelligentes ». Le principe reste identique : l’IA analyse automatiquement le contenu des captures pour les classer par catégories (reçus, coupons, billets, itinéraires). Une approche plus fluide que sur Pixel, puisque tout s’organise directement dans le dossier captures sans application tierce.

Le « Dossier verrouillé » de Google Photos trouve également son équivalent avec l’album privé de Samsung. Même logique de masquage de contenus sensibles, sans compte Samsung obligatoire cette fois (et c’est tant mieux). Creative Studio reprend quant à lui le concept de Pixel Studio : génération d’images par IA via description textuelle ou dessin au S Pen.

Plus intéressant, Magic Cue transpose la fonction « Now Nudge » des Pixel en l’étendant aux applications tierces comme WhatsApp. L’IA surface automatiquement les informations contextuelles pertinentes (localisation GPS, numéro de téléphone, photos récentes) lors des conversations. Une évolution logique qui dépasse les limitations actuelles de Google.

Le filtrage d’appels enfin démocratisé

L’ajout du filtrage d’appels marque peut-être l’évolution la plus significative. Cette fonction phare des Pixel depuis 2018 débarque enfin sur Galaxy avec une transcription en temps réel des conversations avec les appelants inconnus. Samsung promet une intégration système plus poussée que la version Google, avec support étendu des opérateurs européens.

Côté tarification, le S26 démarre à 899 dollars, le S26 Plus à 1 099 dollars et l’Ultra à 1 299 dollars. Des prix en hausse de 50 dollars par rapport à la génération précédente, justifiés par l’infrastructure IA embarquée et l’intégration de Perplexity comme agent conversationnel alternatif (« Hey Plex »).

Cette stratégie multi-agent révèle l’approche pragmatique de Samsung face à la concurrence d’Apple Intelligence. Plutôt que de développer ses propres modèles IA de bout en bout, le constructeur orchestre les meilleurs outils existants dans une expérience unifiée. Reste à voir si cette approche hybride convaincra face aux alternatives moins onéreuses du marché.

Samsung abandonne finalement sa fierté technologique au profit de l’efficacité utilisateur.

Sur le même sujet :