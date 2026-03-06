WhatsApp Plus : Meta prépare un abonnement payant, prix et nouvelles fonctions

Vous avez peut-être remarqué que WhatsApp n’a jamais cherché à vous faire payer pour son service de base. Cette époque semble toucher à sa fin avec l’arrivée prochaine de WhatsApp Plus, un abonnement facultatif que Meta prépare discrètement.

Concrètement, il était presque surprenant que la firme de Mark Zuckerberg n’ait pas encore succombé à la tentation de monétiser davantage sa messagerie phare, utilisée par plus d’un milliard de personnes dans le monde. Après tout, chacun des géants tech cherche aujourd’hui à diversifier ses revenus (et WhatsApp ne fait visiblement pas exception). Cette nouveauté concernerait dans un premier temps les versions Android et iOS de l’application.

Personnalisation et fonctionnalités : que propose WhatsApp Plus ?

D’après les informations révélées par WABetaInfo, spécialisé dans les fuites WhatsApp, cet abonnement facultatif se concentrerait sur trois axes principaux. Vous pourriez d’abord personnaliser votre expérience avec pas moins de 14 icônes différentes pour l’application, ainsi que plusieurs couleurs pour modifier l’interface selon vos goûts.

Plus intéressant pour un usage quotidien intensif : la possibilité d’épingler des conversations passerait de 3 à 20 discussions maximum. Imaginez que vous jongler entre vos groupes famille, travail, amis proches et projets divers — cette extension pourrait s’avérer pratique pour les plus connectés d’entre vous.

L’offre inclurait également des stickers exclusifs, des réactions supposées plus « immersives et interactives » (reste à voir ce que Meta entend par là), ainsi qu’une sélection de sonneries inédites. En somme, des ajouts qui restent dans le domaine du cosmétique et de la personnalisation, sans révolutionner l’expérience de messagerie.

Une stratégie qui interroge (mais pas une première)

Attention cela dit : WhatsApp ne serait pas pionnier sur ce terrain. Signal propose déjà un abonnement pour booster ses capacités de sauvegarde contre quelques euros mensuels. La différence, c’est que Signal mise sur la transparence et le financement communautaire, là où Meta cherche plutôt à diversifier ses sources de revenus publicitaires.

Le véritable enjeu pour les utilisateurs et utilisatrices, c’est l’évolution future de cette stratégie. Meta s’engagera-t-elle à maintenir gratuites les fonctionnalités actuelles ? Ou assistera-t-on petit à petit à un verrouillage progressif de certaines options derrière ce fameux abonnement ? L’historique de monétisation des réseaux sociaux n’incite pas vraiment à l’optimisme sur ce point.

Les détails restent flous concernant le prix (qui devra rester très raisonnable pour convaincre) et la date de lancement. Ce WhatsApp Plus est encore en développement, et les fonctionnalités annoncées pourraient encore évoluer d’ici sa sortie officielle. Pour l’instant, difficile de savoir si ces améliorations justifieront un abonnement mensuel — même modeste — pour une app que vous utilisez déjà gratuitement au quotidien.

