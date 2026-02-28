L’iPhone 17 Pro Max devient le « champion » de l’autonomie

Apple mise tout sur l’autonomie avec l’iPhone 17 Pro Max et sa batterie record de 5.270 mAh, promettant jusqu’à 33 heures de lecture vidéo. Si les fuites se confirment, la firme de Cupertino pourrait enfin répondre aux critiques sur l’endurance de ses smartphones haut de gamme.

Voilà bien longtemps qu’Apple se fait critiquer pour les capacités de batterie de ses iPhone, jugées ridicules face à la concurrence Android. Avec l’iPhone 17 Pro Max prévu pour septembre 2025, Tim Cook et ses équipes semblent avoir décidé de frapper un grand coup. Les dernières fuites évoquent en effet une batterie de 5.270 mAh, soit une hausse de pas moins de 12 % par rapport à l’iPhone 16 Pro Max. De quoi faire taire les sceptiques, du moins sur le papier.

Une batterie enfin à la hauteur des ambitions premium

Cette augmentation substantielle ne relève pas du miracle : Apple adopterait enfin la technologie d’accumulateurs empilés (stacked battery), déjà maîtrisée par Samsung et OnePlus. Cette approche permet d’optimiser l’espace disponible dans le châssis, d’autant que l’iPhone 17 Pro Max bénéficierait d’un design interne revu et plus fin. L’efficacité de cette stratégie se mesure déjà chez la concurrence : le OnePlus 13 parvient à loger 6.000 mAh dans un format similaire.

Côté performances, les premières estimations évoquent une autonomie record de 33 heures de lecture vidéo. Si l’on en croit les tests actuels de Tom’s Guide, l’iPhone 16 Pro Max culmine déjà à 16h15 en usage mixte continu, soit le meilleur score du marché. Son successeur pourrait donc théoriquement dépasser les deux jours d’utilisation normale selon les projections de CNET (et c’est loin d’être négligeable au quotidien).

La puce A21 Pro mise sur l’efficience énergétique

Cette montée en puissance s’accompagne logiquement d’une puce plus économe. L’A21 Pro serait gravée par TSMC en 3nm de seconde génération (N3P), promettant des gains d’efficacité énergétique de 15 à 20 % par rapport à l’A18 Pro actuel. Une stratégie bien connue d’Apple : compenser une batterie plus modeste par une optimisation logicielle et matérielle redoutable.

D’ailleurs, ce processeur embarquerait encore le modem Qualcomm X80 5G – probablement le dernier modèle à faire appel à la technologie de San Diego avant le passage au modem maison Apple C2 prévu pour 2026-2027. Cette transition risque d’être délicate (souvenez-vous des déboires du modem Intel), mais pour l’iPhone 17 Pro Max, on reste sur du connu et du fiable.

Face à la concurrence Android, un combat à armes inégales

Reste que cette montée en gamme intervient dans un contexte où l’autonomie est devenue le critère d’achat numéro un selon Counterpoint Research. Et sur ce terrain, Apple rattrape son retard mais ne mène pas encore la danse :

Samsung Galaxy S25 Ultra : 5.000 mAh pour environ 17h d’écran allumé selon GSMArena

: 5.000 mAh pour environ 17h d’écran allumé selon GSMArena OnePlus 13 : 6.000 mAh pour 18h d’autonomie active

: 6.000 mAh pour 18h d’autonomie active Xiaomi 15 Pro : 6.100 mAh, soit près de 16h d’utilisation continue

: 6.100 mAh, soit près de 16h d’utilisation continue Google Pixel 9 Pro XL : 5.060 mAh mais seulement 14h d’endurance (l’optimisation Android stock a ses limites)

L’iPhone 17 Pro Max devrait donc se positionner dans le haut du panier, sans pour autant révolutionner un secteur dominé par les constructeurs chinois. OnePlus et Xiaomi continuent de proposer des capacités supérieures, compensant une optimisation logicielle moins fine par la force brute.

La charge rapide, éternel point faible d’Apple

Car malgré ces efforts louables sur l’autonomie, Apple reste dramatiquement à la traîne sur la recharge. L’iPhone 17 Pro Max passerait certes de 25W à 27W en charge filaire, avec 25W en MagSafe sans fil. Autant dire que face aux 100W du OnePlus 13 ou aux 90W du Xiaomi 15 Pro, on nage encore en plein ridicule.

Cette stratégie conservatrice (dirons-nous poliment) pose question quand on sait qu’une batterie de 5.270 mAh mettra près de deux heures à se recharger complètement. À l’heure où certains flagships Android font le plein en 20 minutes, Apple semble considérer que l’optimisation logicielle dispense de rattraper le retard technologique. Une vision qui ne colle pas forcément avec l’usage intensif des utilisateurs et utilisatrices de smartphones premium.

Il faudra attendre septembre 2025 pour vérifier si cette montée en gamme se confirme. Mais si Apple compte réellement facturer 1.299 euros pour cet iPhone 17 Pro Max, il sera temps de justifier ce tarif autrement que par une autonomie enfin décente. Reste à voir si la concurrence aura encore creusé l’écart d’ici là, notamment du côté de la charge ultra-rapide.