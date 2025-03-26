iPhone 17 Pro : vers une révolution de la vidéo avec l’enregistrement 8K ?

Attendu pour l’automne, le futur iPhone 17 Pro pourrait intégrer une fonctionnalité très attendue : l’enregistrement vidéo en 8K. Si l’information n’est pas encore officielle, plusieurs sources concordantes évoquent un bond technologique qui repositionnerait Apple face à ses concurrents sur le terrain de la captation haute définition.

Trois capteurs de 48 Mpx pour un tournant vidéo

D’après le leaker Fixed Focus Digital, relayé par MacRumors, les versions Pro et Pro Max seraient équipées de trois capteurs arrière de 48 mégapixels. Une première chez Apple. Cette configuration permettrait enfin de capturer des vidéos en 8K, soit quatre fois plus de pixels que le 4K proposé actuellement par l’iPhone 16 Pro.

Ces trois modules — un capteur principal Fusion, un téléobjectif et un ultra grand-angle — promettent une meilleure qualité d’image, en photo comme en vidéo. Une réponse directe aux modèles comme le Samsung Galaxy S25 Ultra ou le OnePlus 13, déjà compatibles 8K.

8K : promesse de qualité ou défi technique ?

L’enregistrement en 8K ouvre de nouvelles possibilités en matière de création : détails plus fins, recadrages sans perte, rendu optimisé sur les écrans les plus récents. Pour les créateurs de contenu, c’est une avancée majeure.

Mais cette technologie soulève aussi plusieurs défis :

Les fichiers 8K pèsent lourd (jusqu’à 600 Mo pour une minute de vidéo),

Les performances du processeur devront suivre pour éviter la surchauffe,

La batterie risque de fondre plus vite en usage prolongé,

Les écrans 8K restent rares pour le grand public.

À court terme, l’intérêt de la 8K reste donc limité à certains usages professionnels ou enthusiast. Mais Apple semble vouloir anticiper l’évolution du marché.

Un nouveau design pour les modules photo

Autre rumeur persistante : une refonte du bloc caméra. Selon plusieurs fuites, Apple prévoirait une barre horizontale occupant toute la largeur du dos de l’iPhone. Les objectifs seraient alignés à gauche, tandis que le flash, le micro et le LiDAR prendraient place à droite.

Ce changement marquerait une rupture esthétique forte, loin du traditionnel carré photo. Mais au-delà du style, cette organisation pourrait améliorer la stabilisation vidéo, la gestion de la lumière et la capture en conditions complexes.

Apple veut reprendre l’avantage sur la vidéo mobile

Depuis plusieurs années, Apple cultive son image d’outil créatif, notamment auprès des vidéastes mobiles. Mais la concurrence a pris de l’avance sur certains segments techniques, comme la résolution ou le zoom périscopique.

Avec l’iPhone 17 Pro, la marque pourrait retrouver un coup d’avance, à condition de bien gérer les compromis énergétiques liés à la 8K. En intégrant cette fonctionnalité tout en préservant autonomie et fluidité, Apple miserait sur une approche haut de gamme maîtrisée plutôt qu’un simple effet d’annonce.

Les prochains mois devraient confirmer ces choix stratégiques. Mais une chose est sûre : l’iPhone 17 Pro s’annonce comme un modèle tourné vers les créateurs et les passionnés d’image.

Source : digitaltrends.com