Xiaomi lance son AirTag concurrent : le tracker sans étui à clip révolutionnaire

Xiaomi lance son premier tracker Bluetooth, le Xiaomi Tag, qui se distingue par un design allongé avec boucle métallique intégrée. Compatible avec Apple Find My et Google Find Hub (mais pas simultanément), ce concurrent direct des AirTags se positionne à 12,99 £ pièce contre 29 $ pour l’AirTag.

Le constructeur chinois rattrape enfin son retard sur le marché des trackers Bluetooth, dominé depuis 2021 par l’AirTag d’Apple et accessoirement par les Galaxy SmartTags de Samsung. Dévoilé lors du MWC 2026 à Barcelone aux côtés du Xiaomi 17, ce petit accessoire blanc mise tout sur la praticité immédiate.

Un design pensé pour l’usage quotidien

Contrairement au palet circulaire d’Apple qui nécessite un étui pour se fixer aux clés, le Xiaomi Tag adopte une forme allongée avec une boucle métallique intégrée à une extrémité. De quoi éliminer l’achat d’un accessoire supplémentaire (qui coûte tout de même 29 $ chez Apple). Cette approche pragmatique tranche avec la course à la miniaturisation habituelle.

Le tracker embarque une batterie CR2032 remplaçable d’une autonomie annoncée d’un an, soit dans la moyenne du secteur. La certification IP67 le rend résistant à la poussière et aux projections d’eau, tandis que la puce NFC permet de charger ses coordonnées pour faciliter la restitution en cas de perte.

Double compatibilité mais pas d’ultra-précision

L’atout majeur du Xiaomi Tag réside dans sa compatibilité croisée avec Apple Find My et Google Find Hub — une première pour un tracker tiers. Attention cela dit : il faut choisir l’un ou l’autre lors de la configuration, pas question d’utiliser les deux réseaux simultanément. Un choix cornélien pour les foyers multi-écosystèmes.

Le compromis se situe au niveau de la précision : pas de puce ultra-wideband (UWB) comme sur l’AirTag de deuxième génération, donc pas de localisation au centimètre près. Vous devrez vous contenter des signaux sonores pour retrouver vos clés (et c’est déjà pas mal, avouons-le).

Un positionnement prix agressif face à Apple

À 12,99 £ l’unité ou 44,99 £ le pack de quatre, Xiaomi casse les prix face aux 29 $ de l’AirTag ou aux 99 $ du quadruple pack Apple. Soit une économie d’environ 40 % qui pourrait séduire les budgets serrés, malgré l’absence d’UWB.

Les premières impressions de Mashable confirment le fonctionnement avec Find My, même si l’on perd effectivement le Precision Tracking d’Apple. Pour localiser son trousseau sous un coussin, les bips suffiront amplement. Reste à voir si cette approche minimaliste convaincra face à l’écosystème ultra-intégré d’Apple.

Xiaomi prouve qu’on peut défier les géants sans réinventer la roue.

