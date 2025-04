Le Galaxy S25 Ultra suit l’exemple de l’iPhone et devient le premier téléphone portable Samsung à disposer de cette fonction de connexion

Quand tout s’effondre — routes, réseaux, électricité — il reste une chose à préserver : le lien. En pleine tempête ou isolé dans une zone sinistrée, comment appeler à l’aide sans réseau mobile ? Grâce aux nouvelles technologies, ce scénario cauchemar devient un peu moins angoissant.

Les smartphones passent au satellite

Les modèles Galaxy S25 et Pixel 9 embarquent désormais une fonction de messagerie par satellite. Grâce à un partenariat entre Spectrum, Xfinity et la société Skylo, il est possible d’envoyer un SMS, même sans réseau cellulaire.

Couverture assurée aux États-Unis et au Canada

Intégration directe dans les smartphones, sans matériel supplémentaire

Technologie appuyée sur des satellites en orbite géostationnaire

Fini les téléphones satellites encombrants. Les opérateurs misent sur la simplicité pour toucher un public large : randonneurs, professionnels en zone reculée, habitants de régions à risques.

Comment ça fonctionne ?

Skylo ne possède pas ses propres satellites. L’entreprise s’appuie sur l’infrastructure de partenaires comme Terrestar Solutions, Viasat ou encore Echostar. Ce réseau mutualisé permet de maintenir une connexion stable, même loin des tours cellulaires.

Cette approche est différente de celle de Starlink, qui développe un réseau de satellites en orbite basse. Skylo préfère les satellites en orbite géostationnaire, situés à près de 36 000 km d’altitude. Résultat : une couverture large, mais avec une latence plus élevée — suffisante pour envoyer un message texte en urgence.

Pourquoi c’est un tournant ?

Avant, il fallait un équipement spécifique pour communiquer hors réseau. Aujourd’hui, un simple téléphone suffit. Cette évolution change la donne pour des millions de personnes vivant dans des zones mal couvertes ou soumises aux aléas climatiques.

Avec ce service, Verizon n’est plus seul sur le créneau : Spectrum et Xfinity avancent vite. L’intégration fluide de la technologie Skylo dans les téléphones actuels ouvre la voie à une adoption massive. Plus besoin d’être expert pour envoyer un SOS depuis les bois ou après un séisme.

Vers une sécurité numérique universelle ?

En situation critique, chaque minute compte. La possibilité d’envoyer un message satellite peut faire la différence. Pour ceux qui vivent loin des villes ou voyagent en pleine nature, ce type d’outil devient un filet de sécurité numérique.

Les smartphones ne sont plus de simples objets connectés. Ils deviennent des balises de secours. Et demain ? D’autres modèles, d’autres opérateurs pourraient suivre. Une chose est sûre : la connectivité d’urgence est en train de devenir un standard attendu.