Samsung Galaxy S26 Ultra : les vraies révolutions qui changeront votre smartphone

Un YouTuber a réussi à se procurer un Samsung Galaxy S26 Ultra avant sa sortie officielle et dévoile en vidéo la nouvelle fonction Privacy Display en action. L’événement Galaxy Unpacked de mercredi prochain risque d’avoir perdu une bonne partie de ses surprises.

Alors que Samsung s’apprête à lever le voile sur sa nouvelle gamme Galaxy S26 ce mercredi 25 février à San Francisco, il semblerait que les fuites aient pris une tournure pour le moins inattendue. Sahil Karoul, un YouTuber tech, affirme avoir acheté un Galaxy S26 Ultra dans le marché de Deira à Dubaï pour pas moins de 12 000 dirhams (soit environ 2 900 euros). Une transaction qui soulève pas mal de questions, d’autant que le téléphone n’est officiellement disponible nulle part ailleurs.

Un achat suspect qui dévoile tout

Les images et vidéos publiées par Karoul montrent ce qui semble être un véritable Galaxy S26 Ultra, emballage Samsung officiel compris. Le plus intéressant ? Il a pu tester en direct la fameuse fonction Privacy Display que Samsung avait teasée pour cette génération. Cette technologie permet de rendre l’écran illisible depuis les côtés tout en conservant une parfaite lisibilité pour l’utilisateur qui regarde de face.

Dans sa vidéo, on voit clairement le réglage s’activer dans les paramètres d’affichage, et l’effet est immédiatement visible : impossible de lire quoi que ce soit depuis un angle latéral. De quoi rassurer celles et ceux qui consultent des informations sensibles dans les transports (même si on se demande bien qui paie 3 000 euros pour un smartphone qu’il sort dans le métro).

Samsung n’a évidemment pas commenté cette fuite pour le moins embarrassante, mais on imagine que l’enquête interne bat son plein. Comment un téléphone non commercialisé s’est-il retrouvé dans un magasin dubaïote ? Mystère.

Des évolutions mesurées mais intelligentes

Au-delà de ce coup d’éclat, les informations qui filtrent sur la gamme S26 dessinent le portrait d’une mise à jour plutôt sage. Le Galaxy S26 « de base » semble paradoxalement celui qui bénéficie des améliorations les plus tangibles :

Écran qui passe de 6,2 à 6,3 pouces (mauvaise nouvelle pour les amateurs de smartphones compacts)

Batterie renforcée de 4 000 à 4 300 mAh

Suppression du modèle 128 Go (enfin !)

Possibilité d’une charge sans fil 25W avec compatibilité Qi2

Cette dernière information reste à confirmer, certaines sources affirmant le contraire concernant l’intégration de Qi2. Attention cela dit : ces améliorations, bien que bienvenues, restent dans la lignée des évolutions incrémentales qu’on connaît à Samsung depuis quelques générations.

Pour les précommandes, Samsung a d’ailleurs prévu le coup avec une offre alléchante : doubler la capacité de stockage sans surcoût. Concrètement, si vous payez pour un modèle 256 Go, vous recevrez un 512 Go. Les plus prévoyants qui s’inscrivent avant l’événement auront droit à un bon d’achat de 30 livres sterling (côté britannique) et participeront à un tirage au sort pour gagner l’un des dix bons de 500 livres.

L’intelligence artificielle avant tout

Samsung semble avoir fait le choix de miser principalement sur le logiciel cette année. La firme sud-coréenne parle désormais d' »AI Phones » plutôt que de smartphones, ce qui en dit long sur la direction prise. Au-delà du Privacy Display, on attend notamment des fonctionnalités de détection d’arnaques et diverses améliorations pilotées par l’IA.

Cette approche fait sens dans un marché du smartphone qui peine à innover côté hardware. Reste à voir si ces nouveautés logicielles suffiront à convaincre les utilisateurs d’ouvrir leur portefeuille, surtout avec des rumeurs de hausses de prix qui circulent pour certains marchés internationaux. Samsung a peut-être tiré les leçons de l’échec du S25 Edge, mais l’entreprise doit encore prouver que ses Galaxy S26 valent vraiment le détour en 2026.