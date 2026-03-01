Nothing Phone 4a et 4a Pro : specs révélés avant l’annonce officielle

Nothing s’apprête à lever le voile sur sa série Phone 4a le 5 mars, mais les fuites se multiplient avant l’annonce officielle. Carl Pei n’a visiblement pas réussi à garder le secret jusqu’au bout.

La firme londonienne confirme petit à petit les spécifications de ses Phone 4a et 4a Pro, attendus dans une semaine. Une stratégie marketing rodée qui permet de maintenir l’attention tout en contrôlant les révélations. Reste que certains détails techniques échappent déjà à la communication officielle.

Le Glyph Matrix cède sa place au Glyph Bar

Fini l’iconique Glyph Matrix qui caractérisait les Nothing Phone depuis la première génération. La série 4a adopte un Glyph Bar vertical, équipé de six carrés lumineux contenant neuf mini-LED contrôlables individuellement. Nothing annonce des LED 40% plus lumineuses que sur la série 3a (attention cela dit, nous n’avons pas encore de mesures indépendantes pour le confirmer).

Cette refonte s’accompagne de nouvelles fonctionnalités : une LED rouge dédiée à l’enregistrement vidéo, les notifications Wings et Dolphin, ou encore l’effet Sand Timer hérité du Phone 3. Le tout reste compatible avec la fonction Glyph Progress, désormais connectée aux mises à jour en temps réel d’Android 16.

Pour les coloris, Nothing mise sur l’audace avec quatre finitions : noir, blanc, jaune et rose. Cette dernière teinte marque une première dans l’histoire de la marque, qui y voit « un clin d’œil à la tech expressive plutôt que neutre ». Une stratégie assumée pour se démarquer du sempiternel noir-blanc-argent des concurrents.

Caméra périscopique et montée en gamme

Surprise : le Phone 4a standard hérite d’une caméra périscopique, habituellement réservée aux modèles Pro. Nothing utilise un système tétra-prisme compact pour réduire l’encombrement par rapport au module carré du 3a Pro. Si les spécifications exactes restent confidentielles, on peut s’attendre à un zoom optique 3x similaire à son prédécesseur.

Côté performances, les puces choisies confirment le positionnement milieu de gamme premium :

Phone 4a : Snapdragon 7s Gen 4

Phone 4a Pro : Snapdragon 8s Gen 3

Le modèle Pro bénéficiera du stockage UFS 3.1, tandis que Nothing conserve la technologie lithium-ion pour les batteries (pas de passage au lithium-polymère donc). Une décision qui pourrait limiter les gains de capacité par rapport aux Samsung Galaxy A75 et OnePlus 13R attendus dans la même tranche tarifaire.

Les prix indiens annoncés laissent présager une augmentation significative : 30 000 roupies pour le 4a (environ 330€) et 40 000 roupies pour le 4a Pro (440€). Soit respectivement 50€ et 80€ de plus que les 3a et 3a Pro au lancement. Nothing lancera également ses Headphone (a) à 159€, positionnés comme une alternative abordable aux 220€ des Headphone 1.

Ces Nothing Phone 4a arrivent dans un contexte concurrentiel tendu, face aux Pixel 9a et Galaxy A75 qui promettent des performances similaires pour des tarifs équivalents.