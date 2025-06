Nothing continue de faire monter la pression autour de son futur Phone 3a. Alors que la marque reste discrète, plusieurs fuites révèlent des informations alléchantes sur ce modèle et son logiciel inédit, Essential Space. Cette innovation, boostée par l’intelligence artificielle, promet une gestion simplifiée des données personnelles.

Essential Space : un hub intelligent pour tout centraliser

Selon les premières informations, Essential Space agirait comme un espace centralisé où l’utilisateur pourra stocker et organiser ses contenus : notes, enregistrements vocaux, photos, captures d’écran, et bien plus encore.

Un bouton physique dédié , l’ Essential Key , permettra d’envoyer instantanément du contenu vers ce hub.

, l’ , permettra d’envoyer instantanément du contenu vers ce hub. Une IA avancée triera et classera les fichiers pour une meilleure organisation.

triera et classera les fichiers pour une meilleure organisation. Des intégrations avec des applications tierces sont envisagées, bien que leur compatibilité exacte reste incertaine.

Un premier pas vers une expérience repensée

Nothing semble vouloir aller au-delà d’un simple smartphone et proposer un écosystème intelligent. Si Essential Space sera introduit avec le Phone 3a, certaines rumeurs suggèrent une version plus avancée avec le futur Phone 3. Il reste à voir comment cette technologie se mesurera face aux solutions déjà proposées par Apple et Google.

La marque devrait officialiser le Nothing Phone 3a dans les prochaines semaines. D’ici là, de nouvelles fuites pourraient encore venir lever le voile sur ce projet ambitieux.