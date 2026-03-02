Motorola Razr Fold : le smartphone pliant révolutionne avec Gorilla Glass Ceramic et batterie XXL

Motorola officialise enfin son Razr Fold, premier smartphone pliant format « livre » de la marque, avec une protection écran inédite Gorilla Glass Ceramic 3 et une batterie de 6000 mAh. Le prix de 1999 euros le place directement en concurrence frontale avec Samsung et Honor.

Après des années de Razr au format clapet, Motorola franchit le cap du grand format pliant. Le constructeur américain avait esquissé les contours de ce Razr Fold lors du CES de janvier dernier, mais c’est aujourd’hui que la fiche technique complète sort du chapeau. Et autant le dire d’emblée : cette première tentative mise tout sur la robustesse plutôt que sur la finesse.

Du Gorilla Glass Ceramic 3 en première mondiale

L’écran externe de 6,6 pouces (pOled) inaugure une protection que même Samsung n’utilise plus : le Gorilla Glass Ceramic 3 de Corning. Cette technologie, qui équipait autrefois les Galaxy S24 et S25 Ultra, avait été abandonnée par le géant coréen au profit du classique Victus 2 sur le S26 Ultra. Motorola récupère donc cette exclusivité et en fait son argument différenciant.

Les tests en laboratoire de Corning parlent d’eux-mêmes : résistance aux chutes de plus de deux mètres sur surfaces béton, et surtout endurance face aux chutes répétées (au moins 20 chutes d’un mètre sur asphalte simulé). De quoi rassurer celles et ceux qui maltraitent régulièrement leur smartphone au quotidien.

L’écran interne de 8,09 pouces (AMOLED LTPO) promet quant à lui une luminosité stratosphérique de 6200 cd/m² — un chiffre que nous devrons évidemment vérifier en conditions réelles, tant il paraît disproportionné. La charnière en acier inoxydable, renforcée par une plaque titane, supporterait plus de 10 ans d’usage quotidien selon Motorola.

Snapdragon 8 Gen 5 et 6000 mAh : la puissance sans compromis

Sous le capot, le Razr Fold embarque le tout dernier Snapdragon 8 Gen 5, une première pour un smartphone pliant. Cette puce, déjà éprouvée sur la MagicPad 4 de Honor, offre des performances quasi équivalentes au Snapdragon 8 Elite tout en consommant moins. Les configurations varient de 12 à 16 Go de RAM LPDDR5X, avec un stockage de 256 Go à 1 To selon les marchés.

La batterie de 6000 mAh constitue l’un des points forts de l’appareil. Pour rappel, le Galaxy Z Fold 7 plafonne à 4400 mAh, et même le Honor Magic V6 n’atteint « que » 5150 mAh. Motorola applique ici sa règle des 80/20 pour optimiser la durée de vie, avec une gestion thermique avancée.

Côté photo, Motorola sort l’artillerie lourde avec un système à 5 caméras mené par un capteur principal Sony LYTIA 828 de 50 mégapixels. Le téléobjectif périscope Sony LYTIA 600 assure un zoom optique 3x et numérique 100x, tandis que la stabilisation optique affiche un angle de correction de 3,5 degrés. DxOMark a d’ailleurs décerné un score de 164 points au Razr Fold, le plaçant comme meilleur smartphone pliant pour la photo.

Un gabarit qui assume ses ambitions

Avec ses 160,05 × 73,6 × 9,89 mm une fois fermé et ses 243 grammes, le Razr Fold n’est clairement pas le plus svelte du marché. Honor et Samsung font mieux avec leurs Magic V6 (4,4 mm ouvert) et Galaxy Z Fold 7 respectifs. Mais Motorola assume ce compromis au profit de la résistance et de l’autonomie.

La certification IP49 protège contre les projections d’eau chaude ou froide, mais reste insuffisante face aux poussières fines. Attention cela dit : pas question d’emmener ce bijou à la plage. Le Moto Pen Ultra fourni dans la boîte complète l’expérience, avec 7 ans de mises à jour Android garanties.

Disponible dès mars en Europe au prix de 1999 euros (version 12/256 Go), le Razr Fold attaque frontalement le territoire de Samsung et Honor. Reste à voir si cette stratégie « premium assumé » trouvera son public, alors que la marque s’était plutôt illustrée par ses tarifs agressifs sur les précédents Razr. Motorola peut-il justifier ce prix face à un Magic V6 plus fin et un Z Fold 7 plus mature ? La réponse se trouve probablement dans cette batterie XXL et cette protection d’écran unique.

