Vivo dévoile son prochain smartphone avec un système de caméra professionnelle révolutionnaire

Vivo vient de dévoiler son X300 Ultra, le premier smartphone Ultra de la marque qui sortira des frontières chinoises. L’appareil promet de chambouler la photographie mobile avec son capteur téléphoto de 200 mégapixels et tout un écosystème d’accessoires professionnels développés avec Zeiss et SmallRig.

Imaginez pouvoir transformer votre smartphone en véritable station de tournage professionnel d’un simple clic. C’est exactement ce que propose Vivo avec son X300 Ultra, présenté au MWC 2026 dans une démonstration qui a fait tourner plus d’une tête. Fini le temps où les constructeurs se contentaient de coller « Pro » sur leurs modèles haut de gamme — ici, on parle d’un véritable écosystème mobile pensé pour les créateurs de contenu les plus exigeants.

Un téléobjectif qui voit loin, très loin

Le cœur de l’innovation réside dans ce capteur téléphoto de 200 mégapixels — déjà présent sur le X200 Ultra, certes, mais cette fois accompagné du Telephoto Extender Gen2 Ultra. Ce petit bijou co-développé avec Zeiss fait bondir la focale équivalente de 200 à 400 mm. Concrètement ? Vous pourrez capturer des détails à une distance qui ferait pâlir d’envie votre appareil photo classique.

L’extendeur de deuxième génération a pris de l’embonpoint par rapport à son prédécesseur — logique quand on double la puissance optique. Mais Vivo assume parfaitement ce choix : mieux vaut un accessoire plus épais qui fait vraiment le travail qu’un gadget marketing sans substance. D’ailleurs, la concurrence ne s’y trompe pas puisque Oppo et Honor ont déjà lancé leurs propres copies de la première version.

Une cage professionnelle qui ne rigole pas

Là où Vivo frappe vraiment fort, c’est avec sa cage professionnelle développée en partenariat avec SmallRig — référence absolue des accessoires vidéo. Cette cage transforme littéralement votre smartphone en caméra professionnelle avec ses multiples fixations cold shoe, ses ports de libération rapide et même un ventilateur de refroidissement intégré pour les tournages intensifs.

Les contrôles physiques dédiés pour la mise au point et le zoom changent complètement la donne. Fini les tâtonnements sur l’écran tactile quand vous filmez : vous retrouvez les sensations d’une vraie caméra entre vos mains. C’est malin, c’est pensé pour l’usage réel — pas pour faire joli dans une vitrine.

Détail troublant : la nouvelle poignée ergonomique ne présente plus de découpe pour le bouton tactile de déclenchement du X200 Ultra. Vivo aurait-il abandonné cette fonction ? L’entreprise reste discrète sur les spécifications complètes, mais cette modification laisse perplexe.

Une sortie mondiale… avec des bémols

Pour la première fois, un modèle Ultra de Vivo quittera la Chine pour conquérir les marchés internationaux. Une excellente nouvelle sur le papier, mais tempérons notre enthousiasme : « marchés globaux » ne signifie pas forcément Europe ou États-Unis. L’historique européen chaotique de la marque et l’absence quasi-certaine du marché américain nous incitent à la prudence.

Ce timing global reste flou — « plus tard dans l’année » selon Vivo — mais l’intention y est. Dans un contexte où la pénurie de puces mémoire fait flamber les prix des smartphones en 2026, proposer un appareil vraiment différenciant devient crucial pour sortir du lot.

Et si Vivo avait finalement trouvé la formule pour séduire au-delà de ses terres natales ? Avec cet X300 Ultra et son arsenal d’accessoires, la marque ne joue plus dans la cour des amateurs. Reste à voir si le public européen sera prêt à débourser le prix fort pour un smartphone qui assume pleinement ses ambitions professionnelles.

Retrouvez la fiche technique complète du Impossible à déterminer – le titre ne mentionne pas le nom exact du smartphone..