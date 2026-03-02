Android 17 : 7 nouvelles fonctionnalités qui changeront votre smartphone

Google déploie la bêta 2 d’Android 17 avec un arsenal de nouvelles fonctionnalités qui promettent de transformer l’expérience utilisateur. Sept innovations majeures sortent du lot, alliant productivité renforcée et sécurité accrue.

Deux semaines seulement après la première version de test, la firme de Mountain View accélère le rythme. Cette mise à jour de 510 Mo (build CP21.260206.011) corrige seize bugs critiques tout en introduisant des fonctionnalités qui rappellent étrangement l’écosystème Apple. Une stratégie qui ne surprend plus vraiment de la part de Google, d’ailleurs.

Les bulles flottantes s’ouvrent enfin à toutes les applications

Fini le temps où les bulles restaient confinées aux messageries. Android 17 démocratise cette interface avec un système généralisé : un simple appui long sur l’icône d’une app dans le lanceur Pixel fait apparaître l’option « Bubble ». L’application se transforme alors en cercle flottant, déplaçable à volonté et redimensionnable d’une pression.

Sur les grands écrans (tablettes et pliables), Google a prévu une barre des tâches ancrée qui évite le chaos visuel. Attention cela dit : avoir trois ou quatre bulles actives simultanément peut affecter les performances selon Google. Le multitâche a ses limites, même en 2026.

Handoff API : quand Android copie Apple (et assume)

La nouvelle API Handoff permet de démarrer une tâche sur smartphone et de la reprendre exactement au même point sur tablette. Cette fonctionnalité, directement inspirée de Continuity d’Apple, gère les transitions entre applications natives et propose un basculement vers le web si l’app n’est pas installée sur l’appareil de destination.

Les suggestions de transfert s’affichent automatiquement dans le lanceur des appareils proches. Google promet une « flexibilité maximale », mais il reste à voir si cette synchronisation fonctionnera aussi bien que chez Apple, qui maîtrise l’intégralité de sa chaîne matériel-logiciel.

Sécurité renforcée et nouvelles API développeurs

Côté vie privée, Android 17 introduit plusieurs améliorations notables :

Un sélecteur de contacts système qui accorde uniquement un accès temporaire en lecture seule, évitant aux apps de fouiller dans l’intégralité du répertoire

De nouvelles protections contre la fraude aux codes OTP par SMS

L’API EyeDropper qui permet aux développeurs de récupérer la couleur d’un pixel sans permissions de capture d’écran

Ces évolutions techniques s’accompagnent d’un support amélioré des pavés tactiles et d’une gestion plus fine des fuseaux horaires. Des détails qui comptent pour l’expérience quotidienne, même si l’utilisateur lambda ne s’en apercevra pas forcément.

La bêta 2 d’Android 17 est disponible sur Pixel 6 et modèles ultérieurs, Pixel Tablet et appareils pliables via le programme bêta Android. Sortie publique prévue pour l’été 2026, si tout se passe bien. Google tient ses délais depuis quelques années maintenant, il faut le reconnaître.

