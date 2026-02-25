Nothing Phone 4a : date de sortie officielle et premières spécifications

Nothing vient de lever le voile sur son Phone 4a, et franchement, on ne s’attendait pas à ça. Exit les expérimentations visuelles audacieuses, place à un design apaisé qui pourrait bien chambouler la stratégie de la marque londonienne.

Fini le temps où Nothing nous surprenait avec des arrières transparents complètement dingues et des modules photo qui défient toute logique ? L’image officielle du Phone 4a, que Carl Pei a balancée cette semaine, raconte une autre histoire. Celle d’une marque qui semble avoir compris qu’être différent ne signifie pas forcément être tape-à-l’œil. Et si cette approche plus sage était exactement ce dont avait besoin Nothing pour vraiment percer ?

Le grand retour à la sobriété (avec style)

Quand vous regardez cette première image officielle, vous pourriez presque confondre le Phone 4a avec n’importe quel flagship moderne. Presque. Car Nothing a gardé son ADN transparent, mais l’a subtilement raffiné. Le module photo central ne repose plus sur cette base arrondie qu’on connaissait – il adopte maintenant des lignes plus nettes, plus assumées. Plus élégantes aussi, il faut le reconnaître.

Cette transformation vers plus de simplicité cache en réalité une maturité technique impressionnante. Le Phone 4a embarque un processeur Snapdragon 7s Gen 4, accompagné de 12 Go de RAM et d’un stockage UFS 3.1 qui promet des performances bien plus fluides que son prédécesseur. L’écran AMOLED de 6,7 pouces à 120 Hz s’inscrit dans cette même philosophie : de la qualité sans esbroufe.

Côté photo, Nothing mise sur un triple capteur 64 + 50 + 50 mégapixels qui devrait enfin permettre à la marque de rivaliser sérieusement avec Samsung et Google sur ce terrain. Parce que soyons honnêtes, avoir un design canon c’est bien, mais si les photos sont décevantes, ça ne pardonne pas en 2026.

La révolution Glyph Bar (ou comment réinventer la LED)

Alors là, Nothing nous sort quelque chose d’intelligent. Cette nouvelle Glyph Bar remplace l’interface LED traditionnelle par un système de six carrés à mini-LED placés stratégiquement à côté du module photo. Neuf LED individuellement contrôlables, 40 % plus lumineuses que la génération précédente – voilà qui devrait enfin donner un sens pratique à cette signature visuelle.

Ces nouvelles LED promettent une diffusion plus naturelle et sans bavure de la lumière, ce qui règle d’ailleurs l’un des principaux défauts des modèles précédents. Vous savez, cette tendance qu’avaient les Glyph à ressembler à des guirlandes de Noël mal réglées ? C’est fini.

Le Phone 4a Pro pousse le concept encore plus loin avec une batterie de 5 500 mAh, une certification IP65 et la promesse de cinq années de mises à jour de sécurité. Nothing semble avoir compris qu’en 2026, les utilisateurs et utilisatrices veulent de la durabilité autant que de l’innovation.

Le pari de la maturité

Cette stratégie du « moins mais mieux » arrive pile au bon moment pour Nothing. Comme l’explique Carl Pei lui-même, l’objectif est de « rapprocher la série (a) de l’expérience flagship ». Concrètement, ça veut dire quoi ? Que Nothing arrête de jouer la carte de l’originalité à tout prix pour se concentrer sur l’essentiel : l’expérience utilisateur.

Le lancement prévu le 5 mars à Londres (avec une disponibilité simultanée en Inde via Flipkart) devrait nous en apprendre davantage sur les tarifs. Mais une chose est sûre : avec Android 16 et Nothing OS 3.0 d’emblée, la marque montre qu’elle veut jouer dans la cour des grands.

Reste une question qui nous titille : et si cette approche plus consensuelle était exactement ce qu’il fallait pour que Nothing passe enfin du statut de marque « cool mais de niche » à celui de concurrent sérieux ? Le 5 mars nous le dira, mais on commence à avoir notre petite idée sur la réponse.

Retrouvez la fiche technique complète du Nothing Phone 4a.