Paiement mobile en Tunisie : walletii, D17 et les alternatives (2026)

Le paiement mobile en Tunisie connaît une évolution accélérée avec l’émergence de nouveaux acteurs comme Walletii et D17, qui tentent de démocratiser les transactions numériques. Si ces solutions promettent de révolutionner les habitudes de paiement des Tunisiens, leur adoption reste encore inégale selon les régions et les générations.

Vous êtes-il déjà arrivé de vous retrouver devant un petit commerçant tunisois en cherchant désespérément de la monnaie dans vos poches ? Cette scène du quotidien pourrait bien appartenir au passé. Petit à petit, les solutions de paiement mobile se multiplient sur le marché tunisien, portées par une nouvelle génération d’entreprises locales qui misent sur la digitalisation des transactions.

Walletii et D17, les nouveaux venus qui bousculent le secteur

Walletii s’impose comme l’une des applications de paiement mobile les plus ambitieuses du moment. Développée localement, cette solution permet aux utilisateurs et utilisatrices de régler leurs achats en magasin via un simple QR code. L’application propose également des virements instantanés entre particuliers, une fonctionnalité particulièrement appréciée pour partager une addition au restaurant (ou rembourser ce fameux prêt oublié depuis des mois).

De son côté, D17 adopte une approche légèrement différente en se concentrant davantage sur les commerçants. La plateforme offre un système de caisse virtuelle qui permet aux petits commerces d’accepter les paiements numériques sans investir dans du matériel coûteux. Concrètement, le marchand génère un QR code pour chaque transaction, que le client scanne avec son smartphone. Simple, mais efficace.

Ces deux solutions partagent un point commun : elles fonctionnent en partenariat avec les banques tunisiennes traditionnelles, ce qui rassure une clientèle encore méfiante vis-à-vis des nouveaux modes de paiement. Attention cela dit, leur couverture géographique reste pour l’instant concentrée sur les grands centres urbains.

Un écosystème en construction face à des défis persistants

Au-delà de ces nouveaux acteurs, l’écosystème tunisien du paiement mobile s’articule autour de plusieurs solutions complémentaires :

Les applications bancaires traditionnelles qui intègrent progressivement des fonctionnalités de paiement mobile

qui intègrent progressivement des fonctionnalités de paiement mobile Les cartes prépayées numériques , particulièrement populaires chez les jeunes

, particulièrement populaires chez les jeunes Les solutions de transfert d’argent vers l’étranger, un marché important en Tunisie

vers l’étranger, un marché important en Tunisie Les plateformes de paiement en ligne pour l’e-commerce local

Malgré tout, le chemin vers une adoption massive reste semé d’embûches. Le taux de bancarisation en Tunisie, bien qu’en progression, limite encore l’accès aux services financiers numériques. D’ailleurs, de nombreux commerces continuent de privilégier le cash, souvent par habitude mais aussi pour éviter les commissions sur les transactions électroniques.

Les infrastructures télécoms jouent également un rôle déterminant. Si la 4G couvre désormais l’essentiel du territoire, les zones rurales souffrent encore de connexions instables qui compliquent l’utilisation quotidienne de ces applications. Pas évident de scanner un QR code quand le réseau rame (et on ne va pas se mentir, ça arrive encore régulièrement).

Vers une révolution des habitudes de paiement ?

L’adoption du paiement mobile en Tunisie suit une courbe intéressante : très dynamique chez les urbains connectés, plus timide dans le reste du pays. Les commerçants observent d’ailleurs des comportements contrastés selon les quartiers. Dans les zones touristiques et les centres d’affaires, les clients sont demandeurs de ces nouvelles solutions. Ailleurs, le bon vieux billet reste roi.

Comme l’indique une récente étude du secteur, pas moins de 40 % des Tunisiens se déclarent intéressés par le paiement mobile, mais seuls 15 % l’utilisent régulièrement. Un écart qui s’explique en partie par des questions de confiance et d’habitudes, mais aussi par la disponibilité limitée de ces services chez certains commerçants.

Les défis techniques ne sont pas en reste. La sécurisation des transactions demeure une préoccupation majeure pour les prestataires, qui doivent composer avec des réglementations bancaires strictes tout en proposant une expérience utilisateur fluide. Certaines applications affichent encore des temps de traitement un peu longs pour les virements, ce qui peut décourager les utilisateurs pressés.

Reste à voir si 2026 marquera véritablement le décollage de ces solutions ou si les habitudes de paiement tunisiennes évolueront plus graduellement. Une chose est sûre : entre les initiatives locales prometteuses et les investissements croissants dans les infrastructures numériques, le paysage du paiement mobile tunisien n’a jamais été aussi dynamique. Attention tout de même à bien vérifier les frais pratiqués par chaque solution avant de faire votre choix.