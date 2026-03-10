Google Pixel 11 Pro Fold : premiers rendus officiels exclusifs

Google vient de dévoiler les premiers rendus officiels du Pixel 11 Pro Fold, et le constat est sans appel : l’évolution reste cosmétique. Avec seulement 0,7 mm d’épaisseur gagnés et un design quasi identique, Mountain View semble traîner des pieds face à la concurrence Samsung.

Les fuites CAD obtenues par OnLeaks révèlent un Pixel 11 Pro Fold qui mesure désormais 10,1 mm replié contre 10,8 mm pour son prédécesseur — soit une réduction de 6,5 %. Un progrès qui, sur le papier, paraît encourageant mais qui reste largement insuffisant face au Galaxy Z Fold 7 de Samsung (8,9 mm replié). Pour rappel, le Pixel 9 Pro Fold de 2024 avait marqué une vraie rupture dans l’approche Google du pliable, avec un format plus large et une finition premium. Le Pixel 10 Pro Fold avait déjà déçu par son côté « réchauffé », et cette nouvelle itération semble poursuivre dans la même voie.

Une évolution technique minimaliste

Les dimensions restent strictement identiques : 155,2 mm de hauteur et 150,4 mm de largeur une fois déplié. Seule l’épaisseur bouge légèrement, passant de 5,2 à 4,8 mm en position dépliée. L’îlot photo conserve sa configuration à deux bandes horizontales, avec le flash LED qui migre vers la gauche de la bande supérieure. Les capteurs semblent légèrement surélevés, suggérant une approche plus assumée du relief photographique — pourquoi hardware caméra reste la priorité absolue chez Google.

Côté connectique et ergonomie, rien ne bouge : port USB-C en position basse, grilles haut-parleur inchangées, caméras selfie aux mêmes emplacements (écran externe et dalle interne). Google semble miser sur la continuité plutôt que sur l’innovation, une stratégie risquée quand Samsung prépare déjà son Z Fold 8 avec un format large inédit.

Un positionnement concurrentiel fragile

Avec un prix attendu autour de 1 899 € (contre 1 799 € pour le Pixel 10 Pro Fold), Google va devoir justifier cette hausse tarifaire face à des concurrents plus affûtés. Le Honor Magic V6 affiche déjà 9,9 mm replié pour 1 599 €, quand le Galaxy Z Fold 7 domine à 8,9 mm. L’intégration présumée d’un modem MediaTek (en remplacement du Samsung Exynos) et d’un système Face ID amélioré pourrait expliquer cette épaisseur persistante, mais les utilisateurs attendent surtout de la finesse.

Les rendus suggèrent également un retour au métal poli, abandonnant la finition mate des deux dernières générations. Un détail esthétique qui pourrait séduire, mais qui ne masquera pas l’essentiel : Google accuse un retard technique de 18 mois sur Samsung dans le pliable. Avec un lancement prévu en août 2026, le Pixel 11 Pro Fold aura du mal à convaincre au-delà des purs fans de l’écosystème Google.

Encore un Pixel Fold qui joue la sécurité plutôt que l’audace — exactement ce qu’il ne fallait pas faire en 2026.

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