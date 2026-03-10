OPPO Find N6 : lancement mondial le 17 mars avec une fonctionnalité clé

OPPO annonce officiellement le lancement mondial de son Find N6 pour le 17 mars, avec une promesse technique ambitieuse : un écran pliable « sans pli visible ». La marque chinoise mise tout sur cette technologie « Zero-Feel Crease » pour reprendre la tête du marché des pliables.

Après le succès relatif du Find N5 l’année dernière (qui n’avait finalement touché que quelques marchés malgré son appellation « globale »), OPPO remet le couvert avec une sixième itération de sa gamme pliable. L’événement de lancement se déroulera en Chine, mais la firme promet cette fois une vraie disponibilité internationale. Reste à voir si l’Europe sera au menu, contrairement au précédent modèle qui avait brillé par son absence sur notre continent.

Un pli qui disparaît… vraiment ?

Le principal argument marketing d’OPPO tourne autour de sa technologie « Zero-Feel Crease ». Concrètement, la marque affirme avoir résolu l’un des défauts majeurs des smartphones pliables : la marque visible au centre de l’écran. Pete Lau, vice-président senior et responsable produit chez OPPO, évoque « une percée majeure dans l’architecture de la charnière et les matériaux d’affichage ».

Pour contextualiser : le Galaxy Z Fold 7 de Samsung affiche encore un pli relativement visible, tout comme le Pixel 10 Pro Fold de Google. Même le Find N5 d’OPPO, pourtant salué pour sa discrétion sur ce point, présentait encore une légère marque perceptible selon l’angle de vue. Si OPPO tient sa promesse (attention cela dit, les astérisques dans la communication officielle précisent que la visibilité « peut varier selon la perception individuelle »), cela constituerait effectivement un avantage concurrentiel décisif.

Specs premium et positionnement haut de gamme

Au-delà du pli invisible, le Find N6 s’annonce comme un concentré de technologie. OPPO confirme l’intégration d’un capteur photo principal de 200 MP avec optimisation Hasselblad, soit un bond significatif par rapport aux 50 MP du Find X9 Ultra. Le smartphone sera également compatible avec l’OPPO AI Pen, un stylet vendu séparément qui nécessitera un étui dédié pour la recharge.

Côté design, OPPO mise sur la finesse avec ce qui devrait être « l’un des pliables les plus fins » du marché. Deux coloris sont confirmés :

Orange pastel avec charnière dorée (finition « rose gold »)

Stellar Titanium (coloris métallique)

Le processeur n’est pas officiellement confirmé, mais les rumeurs pointent vers un Snapdragon 8 Elite Gen 5, ce qui placerait le Find N6 dans la cour des grands face au Galaxy Z Fold 7 (Snapdragon 8 Elite Gen 4) et aux futurs pliables Xiaomi attendus au printemps.

OPPO face au défi de la distribution

La vraie inconnue reste la stratégie de déploiement. Si les fuites évoquent une disponibilité en Europe, rien n’est garanti pour la France spécifiquement. OPPO a déjà déçu avec le Find N5, promis « global » mais finalement absent de nombreux marchés européens. Cette fois, la marque semble vouloir rattraper Samsung et Apple sur leur propre terrain, d’autant que les rumeurs d’un iPhone Fold continuent de circuler sans concrétisation.

D’un point de vue concurrentiel, OPPO joue ses cartes au bon moment. Samsung commence à montrer des signes d’essoufflement sur l’innovation pliable, et Google peine à imposer sa vision avec ses Pixel Fold. Malgré tout, réussir à commercialiser massivement un pliable « sans pli » reste un défi technique et marketing considérable.

Rendez-vous le 17 mars pour découvrir si OPPO tient effectivement ses promesses techniques et commerciales.