Découvrez pourquoi l’expérience Gemini du Pixel 9a est moins puissante que celle de ses grands frères

Après des mois de rumeurs, Google a finalement présenté le Pixel 9a. Bien que ce modèle milieu de gamme affiche un design distinctif par rapport aux autres smartphones de la série Pixel 9, il conserve certaines spécifications internes, notamment le chipset Tensor G4. Cependant, les utilisateurs ne doivent pas s’attendre à une expérience d’intelligence artificielle sur l’appareil similaire à celle offerte par les modèles Pixel 9 et 9 Pro.

Le Pixel 9a utilise une version allégée du modèle AI Gemini, nommé Gemini Nano XXS, en raison de limitations de RAM.

Le modèle Gemini Nano XXS ne fonctionne pas en continu sur le Pixel 9a, contrairement aux autres versions.

Cette version ne gère que le texte et ne dispose pas de capacités multimodales.

La version AI de l’appareil est un facteur clé de la différence entre le Pixel 9a et ses homologues plus puissants. Alors que les autres modèles de la série Pixel 9 fonctionnent avec le modèle Gemini Nano XS, le Pixel 9a se contente de la version XXS, plus limitée. Cette décision découle principalement des contraintes de mémoire vive.

Des compromis nécessaires pour le Pixel 9a

Le Pixel 9a est équipé de 8 Go de RAM, identiques à ceux du Pixel 8a de l’année précédente. En revanche, les modèles Pixel 9 commencent à 12 Go et le Pixel 9 Pro peut atteindre 16 Go. Cette différence de mémoire permet aux modèles haut de gamme d’exécuter le modèle Gemini Nano XS sans problème, mais le Pixel 9a doit se contenter d’une version allégée.

Pour que l’intelligence artificielle fonctionne sur le Pixel 9a, Google a dû faire des compromis significatifs. Contrairement aux autres modèles, le Gemini Nano ne s’exécute pas en arrière-plan en permanence sur le 9a, nécessitant ainsi que le modèle soit chargé à chaque utilisation, ce qui consomme de la RAM et peut ralentir certaines opérations.

De plus, le Gemini Nano XXS est limité au traitement de texte. Cela signifie que certaines fonctionnalités multimodales présentes sur les autres modèles, comme les captures d’écran intelligentes ou les résumés d’appels, ne sont pas disponibles sur le Pixel 9a. Néanmoins, les résumés d’enregistrements audio restent fonctionnels, car l’application convertit d’abord la parole en texte avant de faire appel à l’AI pour le traitement.

Cela pourrait expliquer pourquoi le Pixel 9a ne prend pas en charge certaines fonctionnalités comme les captures d’écran et les résumés d’appels.

En plus de ces limitations concernant l’IA, le Pixel 9a ne bénéficie pas du modem Exynos 5400, présent dans les autres modèles de la série. Il utilise plutôt le modem Exynos 5300, déjà vu dans le Pixel 8a, ce qui pourrait signifier que les performances cellulaires ne subiront pas d’améliorations notables. Des tests en cours permettront de mieux évaluer cette question.

Malgré ces compromis, le Pixel 9a reste une option intéressante dans le segment des smartphones de milieu de gamme. Son prix est maintenu au niveau de celui du modèle précédent, et il affiche également la plus grande batterie de toute la série Pixel 9. Reste à déterminer si l’absence d’un modèle d’IA plus puissant aura un impact significatif sur l’utilisation quotidienne.

Avec un design plus plat que celui du Pixel 8a, le Pixel 9a arbore un grand écran de 6,3 pouces, plus lumineux que son prédécesseur, et est propulsé par le nouveau chipset Tensor G4. Il propose également la plus grande batterie jamais intégrée à un smartphone Pixel, ce qui en fait potentiellement le meilleur choix à 500 dollars sur le marché actuel.