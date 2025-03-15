Découvrez le Pixel 10 : des smartphones familiers qui pourraient bien vous surprendre !

Alors que l’Android 16 est prévu pour un lancement en juin et que le Pixel 9a devrait sortir ce mois-ci, il est temps de se pencher sur les nouveautés attendues pour la gamme Pixel en 2025. Il est bien connu que le Tensor G5 devrait marquer une avancée significative pour les smartphones de Google. Cependant, peu d’informations circulent sur la série Pixel 10, en dehors de certaines spécifications internes et rumeurs liées à l’IA. Mais une récente fuite révèle enfin les trois modèles phares non pliables de cette année, et leur apparence est étonnamment familière.

Un aperçu des rendus des Pixel 10

Cette fuite provient d’une collaboration entre diverses sources qui ont publié des rendus des modèles Pixel 10, Pixel 10 Pro et Pixel 10 Pro XL. Les images, que vous pouvez découvrir dans la galerie ci-dessous, pourraient facilement être confondues avec celles du Pixel 9. Après des années de perfectionnements sur le design avec la barre de caméra, il semble que Google soit satisfait de l’esthétique de sa gamme actuelle.

Des ressemblances frappantes avec le Pixel 9

En examinant les rendus, on note peu de changements au niveau des bords, des coins arrondis et des surfaces planes. Cette continuité dans le design marque une rupture avec l’évolution classique de Google, où chaque génération apporte des améliorations. Par exemple, le Pixel 7 a introduit un couvercle pour la barre de caméra afin de réduire les réflexions problématiques du Pixel 6. Il apparaît que Google n’éprouve pas le besoin de s’éloigner du style moderne du Pixel 9.

En outre, les dimensions des trois modèles sont presque identiques à celles de leurs prédécesseurs. Les Pixel 10 et Pixel 10 Pro affichent une épaisseur légèrement supérieure, avec 8,6 mm contre 8,5 mm pour les précédents modèles. Le Pixel 10 Pro XL, quant à lui, conserve son épaisseur à 8,5 mm tout en ajoutant une légère augmentation de la hauteur. Ces chiffres suggèrent également que le Pixel 10 et le Pixel 10 Pro partageront à nouveau des coques compatibles.

Une possible évolution pour l’appareil photo

Une des modifications potentielles pourrait concerner l’appareil photo. Le Pixel 10 pourrait intégrer un troisième objectif, comme le laissent supposer les rendus CAD, bien qu’aucune information sur le type de capteur supplémentaire n’ait été divulguée.

Pour les amateurs de photographie, le design de la barre de caméra reste inchangé, comme l’indiquent les fuites concernant le Pixel 9a. Google semble donc vouloir conserver cette approche visuelle, car la barre de caméra conserve sa taille imposante, ajoutant 3,4 mm à l’épaisseur du Pixel 10 et des modèles Pro.

Prudence face aux informations divulguées

Cependant, il convient de prendre ces informations avec précaution. Récemment, des rendus du Galaxy Z Flip 7, publiés par les mêmes sources, se sont révélés presque identiques au dernier téléphone à clapet de Samsung. La semaine dernière, des versions mises à jour des rendus du Flip 7 ont présenté un design remanié. Bien que ces sources aient une réputation solide, l’absence de changements significatifs pour le Pixel 10 suscite des interrogations.

Vers une continuité dans le design ?

Néanmoins, serait-il surprenant que Google adopte un look presque identique pour sa nouvelle gamme cette année ? Les avis sur la série Pixel 9 ont été globalement très positifs, et avec le Tensor G5 qui devrait faire forte impression, nous pourrions assister à une année où les innovations logicielles et les fonctionnalités d’IA seront au cœur des préoccupations. Alors qu’Apple a retardé le lancement de son assistant vocal, la course à l’IA mobile pourrait bien revenir à Google.