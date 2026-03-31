Google Pixel 11 : les premières fuites révèlent un design révolutionnaire

Google prépare une refonte esthétique pour son Pixel 11, attendu pour août prochain. Les premiers rendus CAD révèlent des bordures plus fines et un module photo entièrement noir, abandonnant le design bicolore des générations précédentes.

Comme chaque année, les fuites précèdent l’annonce officielle de Google. Cette fois, c’est Android Headlines qui dévoile les premières images du Pixel 11, et les changements sont plus subtils qu’on aurait pu l’espérer. Si vous attendiez une révolution après trois années du même langage design, vous risquez d’être déçu (mais pas forcément surpris, connaissant la stratégie d’Apple en la matière).

Des bordures enfin dignes d’un flagship à 800 dollars

Le changement le plus notable concerne les bordures d’écran. Là où le Pixel 10 affichait des bezels assez généreux pour un téléphone vendu 79 999 roupies en Inde, le Pixel 11 se rapproche enfin des standards actuels. L’écran LTPO AMOLED de 6,3 pouces conserve ses dimensions, mais gagne en élégance grâce à ces bordures plus fines.

Attention cela dit : les rendus CAD ne sont pas toujours fiables sur ces détails précis. Il faudra attendre les photos réelles pour confirmer si Google rattrape effectivement son retard face au Galaxy S26 et à l’iPhone 17, sortis début 2026.

Le module photo, lui, abandonne définitivement le design bicolore qui caractérisait les Pixel 9 et 10. Entièrement noir, il traverse toujours la largeur du téléphone mais avec une approche plus uniforme. Un choix esthétique qui divise déjà : certains y voient plus de sobriété, d’autres regrettent l’identité visuelle distinctive de Google.

Tensor G6 et MediaTek : le pari de la connectivité

Sous le capot, Google mise sur son Tensor G6, une puce 7 cœurs qui devrait corriger les défauts de consommation des générations précédentes. Mais le changement le plus intriguant concerne l’abandon du modem Samsung au profit d’une solution MediaTek M90. Une décision qui pourrait enfin résoudre les problèmes de connectivité qui plombent l’expérience Pixel depuis des années.

Les dimensions restent quasiment identiques (152,8 x 72 x 8,5 mm contre 152,8 x 72 x 8,6 mm pour le Pixel 10), et la configuration mémoire aussi : 12 Go de RAM et un stockage démarrant à 128 Go. Un choix discutable quand Samsung et Apple sont passés à 256 Go en entrée de gamme, mais qui s’explique probablement par une stratégie tarifaire agressive.

La batterie de 5 000 mAh se positionne dans la moyenne haute, dépassant les 4 300 mAh du Galaxy S26 mais restant en retrait face aux mastodontes chinois comme le OnePlus 15.

L’innovation se cache dans l’ombre

Au-delà des spécifications, c’est du côté logiciel que Google pourrait surprendre. Android Authority évoque l’interface enfin améliorée avec une fonction de traitement vidéo nocturne directement sur l’appareil. Une évolution qui placerait le Pixel 11 en avance sur ses concurrents pour la vidéo en basse luminosité.

Franchement, c’est exactement le type d’innovation qu’on attend de Google : moins de spectaculaire que Samsung ou Apple, mais plus d’intelligence logicielle. Le constructeur semble d’ailleurs maintenir sa philosophie du « téléphone compact mais puissant », un positionnement qui trouve encore son public malgré la tendance aux écrans XXL.

Petit détail amusant : Google conserve son placement de boutons atypique, avec le bouton d’alimentation au-dessus du volume. Une signature qui agace autant qu’elle rassure les utilisateurs habitués (et qui fait râler tous les autres).

Le lancement est programmé pour août 2026, respectant la tradition estivale de Google. Reste à voir si le prix suivra la hausse générale du marché ou si Mountain View tentera de séduire avec un positionnement plus agressif. Avec un design qui entre dans sa troisième année et des évolutions mesurées, le Pixel 11 mise tout sur l’expérience logicielle pour convaincre. De quoi satisfaire les aficionados, mais peut-être pas de quoi attirer massivement les utilisateurs d’iPhone ou de Galaxy.

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