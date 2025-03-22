Gmail sur Android : découvrez comment Google a enfin déplacé le bouton Gemini pour vous faciliter la vie !

Dans une démarche visant à améliorer l’expérience utilisateur, Google a récemment modifié l’emplacement du switcher de compte dans l’application Gmail pour Android. Ce changement vise à faciliter la gestion des multiples boîtes de réception, un aspect essentiel pour de nombreux utilisateurs. En effet, cette manœuvre fait suite à l’intégration controversée du bouton Gemini, qui a suscité des frustrations parmi les utilisateurs habitués à l’interface classique de Gmail.

Retrouvailles avec l’ancien design : Le switcher de compte est désormais de retour à sa position initiale, simplifiant ainsi le passage d’une boîte de réception à une autre.

: Le switcher de compte est désormais de retour à sa position initiale, simplifiant ainsi le passage d’une boîte de réception à une autre. Nouvel agencement : Le bouton Gemini se trouve désormais à gauche du switcher, une disposition qui favorise une utilisation plus intuitive.

: Le bouton Gemini se trouve désormais à gauche du switcher, une disposition qui favorise une utilisation plus intuitive. Uniformité entre les applications : Ce réajustement aligne la position du switcher avec celle observée dans d’autres applications de Google, renforçant ainsi la cohérence de l’expérience utilisateur.

Avec la mise à jour récente de Gmail (version 2025.03.02.732962214), Google a pris en compte les retours des utilisateurs. Auparavant, le bouton Gemini, placé sur le coin supérieur droit de l’application, avait remplacé le switcher de compte, ce qui perturbait les utilisateurs fidèles. Ce réaménagement devrait restaurer la fluidité d’utilisation pour ceux qui jonglent régulièrement entre plusieurs comptes.

La modification, bien que minime en apparence, représente un tournant significatif pour de nombreux utilisateurs. La possibilité de passer d’un compte à l’autre avec un simple geste de glissement vers le bas améliore considérablement l’expérience de navigation. De plus, cela aide à retrouver ses repères, ce qui est essentiel après plusieurs années d’utilisation de l’application avec une interface différente.

Le bouton Gemini, bien que repositionné, conserve ses fonctionnalités. En cliquant dessus, les utilisateurs peuvent accéder à des options d’intelligence artificielle, comme la recherche d’e-mails non lus ou l’affichage des messages d’un expéditeur spécifique. Cette initiative vise à optimiser la gestion des e-mails tout en intégrant des outils technologiques avancés.

Actuellement, cette mise à jour semble être déployée progressivement, et tous les utilisateurs n’y ont pas encore accès. Pour expérimenter ces changements, il est conseillé de mettre à jour l’application via le Play Store.

Une option pour masquer Gemini serait appréciée

En outre, beaucoup estiment qu’il serait judicieux pour Google d’envisager l’ajout d’une option permettant de masquer le bouton Gemini, similaire aux fonctionnalités proposées pour les boutons Chat et Meet. Cependant, compte tenu de la stratégie actuelle de Google visant à intégrer Gemini dans l’ensemble de ses services, une telle option pourrait ne pas être à l’ordre du jour. Malgré cela, l’intégration de cette fonctionnalité peut offrir des avantages en permettant d’insérer des réponses générées par l’IA, ou de résumer des échanges d’emails longs.

En somme, bien que le repositionnement du switcher de compte soit une avancée, l’avenir de l’interface Gmail semble encore étroitement lié à l’évolution de Gemini, avec des bénéfices potentiels à la clé, mais également des défis pour l’adaptation des utilisateurs. Les prochaines mises à jour seront déterminantes pour voir si Google sait se montrer à l’écoute des besoins de sa communauté.