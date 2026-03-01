Dark Mode Light Mode
Comparatif forfaits internet en Tunisie : Ooredoo, TT et Orange (2026)

1 mars 2026
byLammamri AbdelGhafour

Choisir son forfait internet en Tunisie peut rapidement devenir un casse-tête face aux offres multiples des trois opérateurs historiques. Entre Ooredoo, Tunisie Télécom et Orange Tunisie, voici notre guide pour vous aider à y voir plus clair en 2026.

Vous cherchez le meilleur forfait internet mobile pour votre usage quotidien ? Pas simple de s’y retrouver quand chaque opérateur tunisien propose sa propre grille tarifaire avec des formules qui changent régulièrement. D’autant que les besoins varient énormément selon que vous soyez un gros consommateur de streaming ou plutôt du genre à consulter vos mails de temps en temps.

Ooredoo : la couverture avant tout

Le géant rouge mise encore et toujours sur sa couverture réseau, particulièrement solide dans les zones urbaines et sur les grands axes. Ses forfaits 4G+ oscillent entre 15 et 45 dinars tunisiens selon l’enveloppe data souhaitée.

  • Forfait Essentiel (15 DT) : 5 Go + appels/SMS illimités vers Ooredoo
  • Forfait Liberté (25 DT) : 15 Go + communications nationales illimitées
  • Forfait Privilège (35 DT) : 30 Go + bonus weekend + roaming
  • Forfait Prestige (45 DT) : 50 Go + services premium

Attention cela dit : les débits peuvent sérieusement chuter aux heures de pointe, surtout dans certains quartiers de Tunis (on parle d’expérience). Le service client reste perfectible, même si des efforts ont été consentis ces derniers mois.

Tunisie Télécom : l’opérateur historique mise sur la fiabilité

TT joue la carte de la stabilité avec des offres moins tape-à-l’œil que ses concurrents, mais souvent plus cohérentes sur la durée. L’avantage : leur infrastructure fixe leur permet de proposer des forfaits hybrides intéressants.

  • Smart 20 (20 DT) : 10 Go 4G + accès Wi-Fi dans les points TT
  • Smart 30 (30 DT) : 25 Go 4G + appels illimités + bonus nuit
  • Smart Plus (40 DT) : 40 Go 4G + services cloud inclus

Leur réseau Wi-Fi public compte pas moins de 3000 points d’accès à travers le pays. De quoi économiser sa data mobile quand on traîne dans les centres-villes ou les universités. Le revers de la médaille ? Une application mobile franchement datée qui mériterait un coup de jeune.

Orange Tunisie : l’innovation à quel prix ?

Le troisième larron mise sur les services digitaux pour se différencier. Orange TV+, Orange Money, offres famille… L’opérateur français veut clairement séduire les utilisateurs et utilisatrices les plus connectés.

  • Orange Start (18 DT) : 8 Go + Orange TV+ Basic
  • Orange Max (32 DT) : 20 Go + bouquet TV complet + musique
  • Orange Infinity (42 DT) : 35 Go + tous services premium + roaming Europe

Leur couverture 5G commence timidement à se déployer dans certaines zones de Tunis et Sousse, ce qui peut valoir le coup pour les early adopters. Malgré tout, leur réseau rural reste encore perfectible par rapport à Ooredoo.

Nos conseils pour bien choisir

Concrètement, votre choix dépendra surtout de votre zone géographique et de vos habitudes. Si vous vivez en périphérie ou voyagez souvent dans l’intérieur du pays, Ooredoo reste le plus sûr malgré ses défauts. Pour un usage urbain stable, TT offre le meilleur rapport qualité-prix. Les fans de nouvelles technologies apprécieront les services d’Orange, mais attention au budget (et à la couverture selon votre localisation).

Petit conseil d’ailleurs : n’hésitez pas à tester les cartes prépayées de chaque opérateur pendant quelques semaines avant de vous engager sur un forfait. Ça vous évitera les mauvaises surprises et les frais de résiliation. Parce que franchement, rien ne vaut un test en conditions réelles pour évaluer la qualité d’un réseau mobile.

