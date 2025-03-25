AirPods Max révolutionnés : l’audio sans perte enfin disponible, vous allez redécouvrir votre musique

Dark Mode Light Mode
25 mars 2025
byLammamri AbdelGhafour

Près de cinq ans après leur sortie, les AirPods Max d’Apple se dotent enfin de fonctionnalités haut de gamme que les utilisateurs réclamaient. Une mise à jour logicielle, disponible dès avril, introduit deux nouveautés majeures : l’audio sans perte et une latence ultra-réduite. De quoi renforcer leur position sur le marché des casques premium.

Un son haute fidélité via USB-C

Les AirPods Max pourront désormais restituer un son 24 bits / 48 kHz en connexion filaire USB-C. Cette avancée permet de profiter pleinement de morceaux non compressés, notamment via Apple Music, avec une clarté sonore proche des conditions studio.

Jusqu’ici, la compression Bluetooth limitait la qualité d’écoute, au grand dam des passionnés de musique. Grâce à cette mise à jour, les utilisateurs auront le choix : conserver le confort du sans-fil ou opter pour un son haute définition en filaire.

Qui est concerné ?

  • Les abonnés Apple Music Hi-Res Lossless
  • Les utilisateurs possédant un câble USB-C certifié
  • Les professionnels du son recherchant un monitoring précis

Une latence réduite, pensée pour les créateurs

Autre nouveauté : la latence audio tombe à des niveaux proches des haut-parleurs intégrés des appareils Apple, à condition d’utiliser l’USB-C. Une évolution qui intéressera les musiciens, adeptes de mixage en temps réel, mais aussi les joueurs, sensibles à la synchronisation image/son.

Cette optimisation rend les AirPods Max plus compétitifs face aux casques spécialisés gaming ou studio, jusque-là avantagés sur la latence. Pour Apple, c’est un signal fort envers les créateurs de contenu, toujours plus nombreux sur Mac et iPad.

Quand et comment en profiter ?

La mise à jour sera disponible en avril pour les appareils tournant sous :

  • iOS 18.4
  • iPadOS 18.4
  • macOS Sequoia 15.4

Un câble USB-C reste indispensable pour activer ces nouvelles options. Cet accessoire, non inclus, devient désormais essentiel pour tirer parti de la pleine capacité des AirPods Max.

Apple muscle sa gamme audio

Avec cette mise à jour, Apple montre qu’elle ne délaisse pas son casque phare. L’ajout de fonctionnalités longtemps réservées aux casques filaires premium s’inscrit dans une stratégie plus large : fidéliser les utilisateurs exigeants, sans lancer de nouveau modèle.

Face à une concurrence toujours plus vive — Sony, Bose ou Sennheiser — Apple joue la carte de la longévité logicielle. Une manière de prolonger la vie des produits tout en maintenant l’intérêt pour son écosystème.

Reste à voir si ces améliorations suffiront à relancer les ventes des AirPods Max, dont le design et le tarif restent inchangés. Mais sur le plan technique, cette mise à jour marque une vraie montée en gamme.

