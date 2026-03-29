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Samsung Galaxy A57 et A37 officiels : les nouveaux milieu de gamme arrivent en 2025

29 mars 2026
byChemseddine Ananna

Samsung officialise les Galaxy A57 et A37, ses nouveaux milieu de gamme qui succèdent aux modèles A56 et A36. Les deux smartphones débarqueront dès le 9 avril avec des améliorations subtiles mais pas révolutionnaires.

Petit à petit, Samsung affine sa stratégie sur le segment milieu de gamme avec ces nouveaux Galaxy A57 et A37. Après le succès notable des A56 et A36 en 2025 (le A56 était même le smartphone le plus vendu en Europe l’an dernier), la firme coréenne mise sur l’évolution plutôt que sur la révolution. De quoi séduire un public déjà conquis, mais les concurrents ne dormaient pas non plus.

Plus fins et plus robustes, mais pas plus puissants

Le Galaxy A57 constitue la nouveauté la plus visible avec son épaisseur réduite à 6,9 mm (contre 7,4 mm pour le A56) et un poids allégé de 19 grammes pour atteindre 179 g. Samsung a également réduit les bordures de l’écran 6,7 pouces tout en conservant la même diagonale. L’indice de protection passe enfin à IP68, rattrapant ainsi le retard sur certains concurrents qui proposaient déjà cette certification.

Côté performances, l’Exynos 1680 remplace le 1580 avec une configuration CPU légèrement modifiée (1+4+3 au lieu de 1+3+4) et un NPU plus véloce à 19,6 TOPS. Une amélioration mesurée qui ne devrait pas bouleverser les benchmarks AnTuTu, même si Samsung mise sur ces gains pour alimenter ses fonctions IA.

Le Galaxy A37 adopte une approche similaire avec le même processeur Exynos 1480 que son prédécesseur, mais dans un châssis affiné et une meilleure protection IP68. Samsung n’a visiblement pas jugé nécessaire de modifier la recette gagnante du A36.

Des tarifs en hausse qui interrogent

Les prix constituent le point le plus discutable de ces lancements. Le Galaxy A57 démarre à 530€ en Europe (550$ aux États-Unis), soit 30€ de plus que le A56 au lancement. Le A37 s’affiche lui à 430€ (450$ outre-Atlantique), en hausse également par rapport à son prédécesseur.

  • Galaxy A57 : 530€ (base 128 Go)
  • Galaxy A37 : 430€ (base 128 Go)
  • Offre de lancement : passage gratuit à 256 Go jusqu’au 18 avril en Allemagne, 24 avril en France

Face à cette grille tarifaire, la concurrence ne manque pas d’arguments. Le Nothing Phone 4a, vendu 320€ environ en France, propose un écran AMOLED plus grand (6,78 pouces), une batterie de 5 400 mAh et un Snapdragon 7s Gen 4 plus véloce que l’Exynos 1680. Même constat avec les derniers milieu de gamme OnePlus Nord qui affichent souvent un meilleur rapport performances-prix.

Samsung joue la carte de l’écosystème

Malgré tout, Samsung peut compter sur plusieurs atouts pour justifier ces tarifs. L’intégration avec Galaxy Buds, Galaxy Watch et les fonctionnalités comme Samsung Wallet constituent des arguments de poids pour les utilisateurs déjà dans l’écosystème. Le suivi logiciel, promis sur quatre ans pour les mises à jour de sécurité, reste également un point fort face aux marques chinoises.

La disponibilité mondiale dès le 9-10 avril (selon les régions) permettra de juger rapidement de l’accueil réservé par le marché. Reste à voir si Samsung parviendra à reproduire le succès des A56/A36 avec des smartphones certes affinés, mais vendus plus cher dans un contexte concurrentiel qui s’est durci. Les premiers tests de performances trancheront définitivement.

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