Galaxy AI intègre Perplexity : Samsung lance l’IA générative pour les recherches intelligentes

Samsung révolutionne l’expérience Galaxy AI en intégrant Perplexity comme nouvel agent conversationnel sur ses futurs flagship. Cette intégration système permettra d’activer l’IA générative par la commande vocale « Hey Plex » et d’accéder à des fonctionnalités de recherche avancées directement depuis les applications natives.

Avec le Galaxy S26 qui se profile à l’horizon (l’événement Unpacked est prévu pour le 25 février), Samsung mise tout sur son écosystème multi-agents. L’idée ? Offrir aux utilisateurs le choix entre plusieurs assistants IA selon leurs besoins spécifiques. Une approche qui tranche avec la stratégie d’Apple et de Google, plus centralisée autour de leurs propres solutions.

Une intégration système native, pas un simple raccourci

Contrairement à une simple application préinstallée, Perplexity sera intégré au niveau du système d’exploitation Galaxy AI. Concrètement, vous pourrez invoquer l’assistant de recherche de trois façons :

Par commande vocale avec « Hey Plex »

En maintenant appuyé le bouton latéral de votre smartphone

de votre smartphone Via des contrôles d’accès rapide intégrés dans l’interface

Cette approche système permet à Perplexity d’accéder directement aux données de vos applications Samsung : Notes, Horloge, Galerie, Rappels et Calendrier. L’IA pourra ainsi traiter des demandes complexes impliquant plusieurs applications sans que vous ayez besoin de naviguer manuellement entre elles.

Samsung précise que certaines applications tierces seront également supportées, sans toutefois dévoiler lesquelles pour l’instant. Cette intégration profonde vise à créer des flux de travail multi-étapes fluides, où Perplexity orchestre les actions entre différentes applications selon vos demandes.

Vers un écosystème IA à la carte

Cette stratégie s’appuie sur une observation intéressante du marché : près de 8 utilisateurs sur 10 jonglent désormais avec plus de deux agents IA différents selon leurs besoins. Samsung parie donc sur la diversité plutôt que sur l’exclusivité.

« Galaxy AI agit comme un orchestrateur, rassemblant différentes formes d’IA dans une expérience unique, naturelle et cohérente », explique Won-Joon Choi, directeur de la division Mobile eXperience chez Samsung. Vous conserverez donc vos habituels « Hey Google » et « Hey Bixby », tout en gagnant cette nouvelle option Perplexity.

Cette approche multi-agents permet à Samsung de se différencier de ses concurrents directs. Là où Apple mise exclusivement sur Siri et Google sur son Assistant, le constructeur coréen offre le choix. Une stratégie qui pourrait séduire les utilisateurs ayant développé des préférences marquées pour certains assistants selon le contexte d’utilisation.

Disponibilité et prochaines étapes

Pour l’instant, Samsung confirme cette intégration pour ses « prochains appareils flagship », soit les Galaxy S26 qui seront dévoilés dans quelques jours. L’entreprise évoque également une extension possible à d’autres appareils, avec des détails sur les « appareils compatibles » à annoncer « prochainement ».

Cette annonce s’inscrit dans la stratégie plus large de Samsung autour de Galaxy AI, lancée avec la série S24 l’année dernière. L’objectif affiché : réduire le nombre d’étapes nécessaires pour accomplir des tâches quotidiennes grâce à une IA qui comprend le contexte utilisateur.

Reste à voir si cette multiplication des assistants vocaux ne créera pas une certaine confusion pour les utilisateurs. Jongler entre « Hey Google », « Hey Bixby » et « Hey Plex » selon la tâche à accomplir demande une courbe d’apprentissage que tous ne franchiront peut-être pas avec enthousiasme. Samsung mise visiblement sur la flexibilité, mais attention à ne pas transformer l’expérience utilisateur en parcours du combattant vocal.