Comment créer une image avec Apple Intelligence sur iPhone

Apple franchit une nouvelle étape dans l’univers de l’intelligence artificielle avec l’introduction d’Apple Intelligence, une technologie révolutionnaire intégrée aux derniers modèles d’iPhone. L’une des fonctionnalités phares de cette IA est la capacité à générer des images à partir d’un croquis ou d’une description textuelle, directement depuis l’application Notes.

Que vous soyez créatif, professionnel ou simple utilisateur curieux, vous pouvez désormais transformer vos idées en visuels attrayants en quelques gestes. Dans cet article, nous vous expliquons en détail comment créer une image avec Apple Intelligence, avec des instructions pas à pas, des conseils pratiques et des cas d’usage concrets.

Qu’est-ce qu’Apple Intelligence ?

Apple Intelligence est le nom donné au système d’intelligence artificielle développé par Apple et intégré à ses produits à partir d’iOS 18. Contrairement à des IA classiques qui nécessitent une connexion permanente aux serveurs cloud, Apple Intelligence exploite une architecture hybride combinant traitement local (sur l’appareil) et traitements en ligne sécurisés.

Parmi les nombreuses fonctionnalités proposées, la génération d’image via Image Playground est l’une des plus accessibles et créatives. Elle permet de produire des illustrations en quelques secondes à partir d’un croquis, d’un texte ou même d’une combinaison des deux.

Créer une image à partir d’un croquis sur iPhone

Voici comment utiliser la fonction de dessin pour transformer une esquisse en illustration grâce à Apple Intelligence :

Ouvrez l’application Notes sur votre iPhone compatible. Créez une nouvelle note ou ouvrez-en une existante. Touchez le bouton outil de dessin (le crayon dans un cercle). Utilisez votre doigt ou un Apple Pencil pour faire un croquis rapide. Appuyez sur l’icône baguette magique pour activer Apple Intelligence. Encerclez votre croquis, puis tapez une brève description si vous souhaitez orienter le rendu (exemple : « chat sur une table en bois »). Appuyez sur Envoyer et laissez l’intelligence artificielle générer plusieurs propositions d’images. Sélectionnez le style visuel de votre choix : Dessin, Illustration ou Animation. Choisissez l’image qui vous convient et appuyez sur OK pour l’ajouter à la note.

Cette méthode est idéale pour illustrer des idées de projets, des storyboards, des schémas ou simplement donner vie à vos inspirations créatives du moment.

Créer une image à partir d’un texte

Apple Intelligence ne se limite pas aux croquis. Vous pouvez aussi générer une image réaliste ou stylisée directement à partir d’un texte ou d’un concept rédigé. Voici comment :

Dans l’application Notes, ouvrez une note contenant une phrase ou un paragraphe. Sélectionnez le texte à illustrer. Touchez l’icône de baguette graphique et choisissez « Créer une image ». Une image sera générée automatiquement selon le contexte et les mots-clés du texte. Sélectionnez la version qui vous plaît et intégrez-la à la note.

Cette fonctionnalité est particulièrement utile pour les enseignants, étudiants, marketeurs ou blogueurs qui souhaitent enrichir leur contenu textuel d’illustrations pertinentes.

Modifier une image générée

Une fois l’image insérée dans votre note, vous pouvez facilement la modifier grâce à l’option « Recréer » :

Touchez l’image puis appuyez sur Recréer .

. Vous verrez apparaître les paramètres d’origine (description, style, etc.).

Ajoutez ou supprimez des éléments selon vos préférences (ex : changer “chat noir” en “chat blanc sur une plage”).

De nouvelles propositions vous seront offertes, avec un visuel actualisé.

Appuyez sur OK pour valider l’image finale.

Ce système de modification est très flexible, et permet d’ajuster une image sans repartir de zéro.

Les styles visuels disponibles

Apple Intelligence propose actuellement trois styles d’image :

Dessin : un rendu en noir et blanc, façon esquisse simple, idéal pour des schémas ou concepts rapides.

un rendu en noir et blanc, façon esquisse simple, idéal pour des schémas ou concepts rapides. Illustration : un style coloré, propre et professionnel, parfait pour le web ou les présentations.

un style coloré, propre et professionnel, parfait pour le web ou les présentations. Animation : un visuel inspiré des dessins animés, très expressif, parfait pour les contenus créatifs et jeunesse.

Ces styles permettent de s’adapter à différents usages : éducatif, artistique, professionnel ou personnel.

Compatibilité : quels iPhones sont pris en charge ?

La génération d’images avec Apple Intelligence est disponible sur les modèles d’iPhone équipés de la puce A17 Pro ou supérieure, à savoir :

iPhone 15 Pro

iPhone 15 Pro Max

Les futurs modèles à partir de 2025

Il est également nécessaire d’avoir installé iOS 18 ou une version ultérieure, ainsi qu’un compte Apple configuré avec Siri activé.

Exemples d’utilisation au quotidien

Voici quelques idées concrètes d’utilisation de la génération d’image par Apple Intelligence :

Créateurs de contenu : illustrer un article de blog, un post sur les réseaux sociaux, ou une vidéo YouTube.

illustrer un article de blog, un post sur les réseaux sociaux, ou une vidéo YouTube. Étudiants : schématiser une leçon, illustrer un concept scientifique ou historique.

schématiser une leçon, illustrer un concept scientifique ou historique. Entrepreneurs : créer rapidement un visuel pour un pitch, un flyer ou une présentation client.

créer rapidement un visuel pour un pitch, un flyer ou une présentation client. Parents : générer des images ludiques pour les enfants ou raconter une histoire en images.

Ces usages montrent à quel point cette fonctionnalité peut s’intégrer naturellement dans la vie quotidienne.

Sécurité et confidentialité

Apple met un point d’honneur à respecter la confidentialité des données. Lorsque vous utilisez Apple Intelligence, les traitements d’image sont réalisés en local autant que possible. Si un traitement en ligne est nécessaire, il passe par des serveurs sécurisés, et Apple ne conserve aucune information liée à votre compte ou vos requêtes personnelles.

Grâce à Apple Intelligence, créer une image sur iPhone devient simple, rapide et intuitif. Que ce soit à partir d’un dessin ou d’un texte, l’intelligence artificielle d’Apple permet de donner vie à vos idées en quelques secondes, sans logiciel complexe. Cette technologie promet de transformer la manière dont nous visualisons et partageons nos pensées au quotidien.

Si vous disposez d’un iPhone compatible, n’hésitez pas à explorer ces nouvelles fonctionnalités et à laisser parler votre créativité. L’ère de l’image intelligente est en marche