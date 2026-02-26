Samsung One UI 8.5 : découvrez les meilleures nouvelles fonctionnalités IA des Galaxy S26

Samsung déploie One UI 8.5 avec les Galaxy S26, promettant une révolution dans l’interaction homme-machine grâce à l’IA générative. La firme sud-coréenne mise sur un Bixby entièrement repensé et des fonctions de retouche photo vocale pour rattraper Google sur le terrain de l’intelligence artificielle.

Le constructeur coréen frappe fort avec cette mise à jour intermédiaire basée sur Android 16 QPR2. Historiquement, Samsung accusait un retard flagrant sur l’IA conversationnelle : Bixby restait cantonné aux commandes basiques quand Google Assistant pilotait déjà finement les réglages système depuis 2022. Cette fois, Samsung promet de combler l’écart avec un assistant capable de comprendre le langage naturel et de modifier les paramètres sans navigation manuelle.

Bixby enfin à la hauteur (ou presque)

L’ancien Bixby était objectivement décevant – reconnaissons-le. La nouvelle mouture change radicalement d’approche : exit les commandes rigides, place à l’interaction conversationnelle. L’utilisateur peut désormais dire « Je ne veux pas que l’écran s’éteigne quand je le regarde encore » et l’assistant active automatiquement le paramètre « Garder l’écran allumé pendant la consultation ». Pratique, mais pas révolutionnaire.

Plus intéressant : Bixby analyse l’état actuel de l’appareil pour proposer des solutions contextuelles. Si l’écran reste allumé en permanence dans une poche, l’assistant identifie le problème et suggère des ajustements précis. Samsung annonce également l’intégration d’un accès web en temps réel, directement dans l’interface de l’assistant.

Le programme bêta est accessible en Allemagne, Inde, Corée du Sud, Pologne, Royaume-Uni et États-Unis. La France attend encore (comme souvent avec Samsung).

Retouche photo vocale : Samsung devance Google

La fonction de retouche photo par IA générative évolue vers le contrôle vocal et textuel. L’utilisateur dicte ses modifications : « ajoute un chapeau sur ce selfie » ou « intègre des éléments d’autres photos ». Les premiers tests montrent des résultats prometteurs, avec une intégration réaliste des éléments générés.

Cette approche devance Google, qui avait annoncé « Ask Photos » sans déploiement effectif en France sur les Pixel 10. Samsung capitalise sur son avance en retouche IA, déjà supérieure aux Pixel selon nos tests comparatifs de 2025. L’intégration d’éléments issus de la galerie fonctionne particulièrement bien, avec un rendu naturel des objets ajoutés.

Les performances restent tributaires de la puissance du processeur Snapdragon 8 Gen 4 des Galaxy S26, qui affiche 2,1 millions de points AnTuTu contre 1,9 million pour l’iPhone 17 Pro et 1,7 million pour le Pixel 10 Pro.

One UI 9 en préparation : Ask AI dans le viseur

Samsung prépare déjà One UI 9 (Android 17) avec de nouvelles fonctionnalités IA. La fonction « Ask AI » permettra d’interroger l’assistant sur le contenu d’une page web affichée, avec résumé automatique et traduction intégrée. Le navigateur Samsung Internet adopte une barre de recherche flottante qui se masque au défilement.

L’interface graphique évolue avec de nouveaux fonds d’écran et un thème sombre retravaillé. Ces ajustements esthétiques restent mineurs face aux enjeux fonctionnels. Samsung suit une stratégie de mise à jour progressive : One UI 8.5 sur les S26 en mars, puis déploiement sur les anciens modèles au second trimestre.

La concurrence reste féroce avec Apple qui sous-traite Siri à Google et Google qui intègre Gemini plus profondément dans Android. Samsung parie sur l’autonomie technologique, mais les smartphones milieu de gamme resteront privés de ces fonctions avancées. Une stratégie qui limite l’adoption, malgré tout.

