Poco X8 Pro Max : specs premium et HyperOS 3 pour 2026

Oppo vient de chambouler le marché des pliables avec son Find N6, qui promet enfin l’impossible : un écran sans pli visible. Mais cette prouesse technique reste cantonnée à l’Asie et l’Australie, laissant l’Europe sur le carreau une fois de plus.

Vous vous souvenez de cette frustration chaque fois que vous passiez le doigt sur l’écran de votre Galaxy Z Fold ? Cette ligne rugueuse qui rappelait constamment les compromis du pliable ? Oppo affirme avoir trouvé la solution avec une technologie qu’ils appellent « Zero-Feel Crease ». Et franchement, après avoir vu les démonstrations, on a envie d’y croire.

La guerre contre le pli : Oppo sort l’artillerie lourde

Pour comprendre l’exploit, il faut savoir que le pli naît des imperfections microscopiques de la charnière. Oppo a donc développé un processus d’impression 3D liquide qui mesure la surface de la charnière au micromètre près (0,3 micromètre de précision, excusez du peu) avant d’appliquer des gouttelettes de polymère couche par couche. Le résultat ? Les irrégularités passent de 0,2 mm à seulement 0,05 mm.

Cette minutie s’accompagne d’un verre de pliage « auto-lissant » 50% plus épais, qui récupère sa forme plate de manière autonome. Oppo certifie même que cette magie tient 600 000 pliages sans déformation visible (soit environ 10 ans d’usage intensif). Le tout dans un châssis de 8,93 mm d’épaisseur pour 225 grammes – pratiquement identique au Galaxy Z Fold 7 de Samsung.

Et si cette innovation marquait enfin la maturité des smartphones pliables ? Parce qu’au-delà du marketing, réduire drastiquement le pli répond à une vraie demande utilisateur. Combien d’entre vous ont renoncé à un pliable justement à cause de cette sensation désagréable sous le doigt ?

Des specs qui font oublier les compromis habituels

Sous le capot, Oppo ne plaisante pas. Le Snapdragon 8 Elite Gen 5 (dans sa variante 7 cœurs complète) s’associe à 16 Go de RAM LPDDR5X et 512 Go de stockage UFS 4.1. La batterie silicium-carbone de 6 000 mAh promet une autonomie solide, supportée par une charge 80W SuperVOOC et 50W sans fil.

Côté photo, la configuration triple capteur mise sur du Samsung de qualité : un capteur principal de 200 mégapixels (ISOCELL HP5), un ultra grand-angle et un téléobjectif de 50 mégapixels chacun. Oppo intègre aussi son capteur True Color déjà testé sur la série Find X9, qui ajuste automatiquement la balance des blancs. De quoi rivaliser avec les meilleurs en photo mobile.

Le Find N6 introduit également un stylet AI compatible avec les deux écrans (intérieur 8,12 pouces et extérieur 6,62 pouces), qui se recharge via des contacts pogo dans un étui dédié. ColorOS 16 apporte par ailleurs le multitâche à quatre fenêtres flottantes redimensionnables – une évolution bienvenue pour exploiter pleinement l’espace d’écran.

L’amère réalité du « lancement global »

Petit problème dans ce tableau idyllique : vous ne pourrez probablement pas l’acheter. Malgré les annonces de « disponibilité mondiale », Oppo limite sa distribution à l’Asie, l’Australie et la Nouvelle-Zélande à partir du 20 mars. L’Europe reste exclue, comme ce fut déjà le cas pour le Find N5.

Cette stratégie interroge quand on voit l’effort technologique déployé. Oppo préfère-t-il éviter la confrontation directe avec Samsung sur ses terres ? Ou considère-t-il que le marché européen des pliables n’est pas encore assez mature ? La certification IP56/IP58/IP59 (excellente contre l’eau, correcte contre la poussière) suggère pourtant un produit pensé pour un usage quotidien exigeant.

Dommage, car avec sa quasi-absence de pli et ses fonctionnalités logicielles avancées, le Find N6 aurait pu secouer sérieusement le monopole de Samsung. Reste à espérer qu’Oppo reconsidère sa position si l’accueil asiatique s’avère enthousiaste. Parce que franchement, un pliable sans pli visible, ça mérite mieux qu’une disponibilité géographique limitée.

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