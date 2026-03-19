WhatsApp iOS : la nouvelle interface se déploie, voici comment l’utiliser

WhatsApp déploie enfin sa nouvelle interface « You » sur iOS, remplaçant l’onglet Réglages par votre photo de profil. Cette évolution prépare discrètement l’arrivée du multi-compte sur l’application de Meta.

Si vous vous êtes déjà demandé pourquoi WhatsApp tardait tant à moderniser son interface, voilà enfin une réponse concrète. La version 16.5.10.73 déployée sur l’App Store introduit un changement subtil mais significatif : l’icône d’engrenage des réglages disparaît au profit d’un nouvel onglet « Vous » arborant directement votre photo de profil. Un petit détail qui cache en réalité une ambition bien plus large.

L’onglet « Vous » : plus qu’un simple lifting visuel

Concrètement, ce nouvel onglet vous donne accès aux mêmes fonctionnalités qu’auparavant : paramètres de confidentialité, gestion des discussions, notifications et détails du compte. La différence ? Tout est désormais centralisé autour de votre profil plutôt que dispersé dans un menu générique.

Pour y accéder, rien de plus simple :

Ouvrez WhatsApp sur votre iPhone

Regardez la barre de navigation en bas

Tapez sur votre photo de profil (qui remplace l’ancienne icône Réglages)

WhatsApp teste également une photo de couverture par défaut en haut de la page de profil, à l’image de ce qu’on trouve sur Facebook ou Instagram. Attention cela dit : impossible pour l’instant de personnaliser cette bannière. Il faudra attendre une prochaine mise à jour pour récupérer un contrôle total sur cette section.

Le multi-compte en ligne de mire (enfin)

Cette refonte n’est pas anodine. Elle s’inscrit dans la stratégie de Meta pour introduire la gestion de plusieurs comptes WhatsApp sur un même appareil, une fonctionnalité testée depuis des mois. L’idée ? Permettre aux utilisateurs de jongler entre profils personnel et professionnel sans changer de téléphone.

L’approche reprend celle d’Instagram et Threads : votre photo de profil dans la barre de navigation indique immédiatement quel compte est actif. Malin, d’autant que cela évite les confusions entre identités (qui n’a jamais envoyé un message pro sur son compte perso ?). Cette logique d’écosystème unifié, Meta la pousse d’ailleurs sur tous ses services, à l’image de Samsung qui mise sur l’IA pour créer ses propres synergies.

Franchement, il était temps. WhatsApp accusait un retard certain face aux autres messageries sur ce point, alors que la frontière entre usage personnel et professionnel s’estompe de plus en plus. Reste à voir si cette implémentation sera aussi fluide que celle d’Instagram, ou si Meta nous réserve quelques surprises (pas forcément bonnes).

Un déploiement à la sauce Meta : lent et graduel

Comme souvent avec les mises à jour WhatsApp, tout le monde ne sera pas logé à la même enseigne immédiatement. Certains utilisateurs rapportent encore ne pas avoir accès à l’interface « Liquid Glass » déployée en début d’année, alors imaginez pour cette nouveauté.

Cette politique de déploiement progressif agace, malgré tout. Quand on voit les ressources de Meta, on se demande pourquoi tant de prudence pour des modifications d’interface somme toute mineures. L’entreprise invoque des tests A/B et une approche mesurée, mais cela ressemble surtout à une stratégie marketing pour maintenir l’attention sur ses services.

Si vous ne voyez pas encore ce fameux onglet « Vous », patience. Il devrait apparaître dans les prochaines semaines, au même rythme que les nouvelles fonctionnalités qui arrivent sur Android. D’ici là, votre bon vieil onglet Réglages fera encore l’affaire (et c’est déjà ça).