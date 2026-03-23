Google Search change de look : l’IA remplace titres et urls, voici le nouveau design

Google teste en ce moment même le remplacement automatique de vos titres d’articles par des versions générées par IA, directement dans les résultats de recherche. Une expérimentation qui transforme complètement la façon dont votre contenu apparaît aux yeux des internautes, sans vous demander votre avis.

Imaginez que vous passiez des heures à peaufiner le titre parfait pour votre article, celui qui résume précisément votre propos tout en donnant envie de cliquer. Et qu’ensuite, Google décide purement et simplement de le réécrire avec son IA parce qu’il trouve que sa version colle mieux à la requête de l’utilisateur. C’est exactement ce qui se passe actuellement dans une expérimentation que le géant de Mountain View mène discrètement depuis quelques mois.

Des titres raccourcis qui changent tout le sens

The Verge, qui a découvert le pot aux roses, s’est retrouvé avec des titres complètement transformés dans les résultats Google. Leur article « I used the ‘cheat on everything’ AI tool and it didn’t help me cheat on anything » s’est vu réduit à « ‘Cheat on everything’ AI tool ». Vous voyez le problème ? Le titre original expliquait que l’outil ne fonctionne pas, la version IA fait carrément sa publicité.

Autre exemple frappant : « Microsoft is rebranding Copilot in the most Microsoft way possible » devient « Copilot Changes: Marketing Teams at it Again ». L’ironie du titre original disparaît complètement, remplacée par une formulation neutre qui ne reflète plus du tout l’angle éditorial choisi par les journalistes.

Google justifie cette approche par sa volonté d’« identifier le contenu d’une page qui constituerait un titre utile et pertinent pour la requête d’un utilisateur ». En gros, l’IA analyse votre article et décide qu’elle sait mieux que vous comment le présenter. L’IA révolutionnaire qui décide pour vous, ça vous rappelle quelque chose ?

Quand Google s’improvise rédacteur en chef

Ce qui dérange profondément dans cette histoire, c’est que Google transforme les sites web en simples fournisseurs de contenu brut. Sean Hollister de The Verge résume parfaitement : « C’est comme une librairie qui arracherait les couvertures des livres qu’elle expose et changerait leurs titres ». Sauf que dans ce cas, votre « livre » peut être complètement dénaturé.

L’expérimentation ne se limite d’ailleurs pas aux sites d’actualité. Google confirme qu’elle touche d’autres types de sites web, même si l’entreprise reste évasive sur l’ampleur exacte du test. « Petit » et « restreint », voilà les seuls qualificatifs qu’on obtient de la part des porte-paroles de Google.

Le plus inquiétant ? Cette même logique a déjà été déployée dans Google Discover, où elle est devenue une fonctionnalité permanente après avoir « bien fonctionné pour la satisfaction des utilisateurs ». Traduction : préparez-vous à voir vos titres systématiquement réécrits si l’expérience s’avère concluante. Le hardware reste la priorité absolue pour certains constructeurs, mais pour Google, c’est clairement l’IA qui dicte tout désormais.

L’autonomie éditoriale en question

Au-delà de la simple modification cosmétique, cette pratique soulève une question fondamentale : qui décide de la façon dont votre travail est présenté au monde ? Pendant des années, les créateurs de contenu avaient au moins cette garantie que leur titre apparaîtrait tel qu’ils l’avaient conçu dans les résultats de recherche. Cette dernière parcelle de contrôle s’évapore.

D’autant que Google Search génère déjà moins de trafic vers les sites web qu’auparavant, entre les réponses directes et les résumés IA. Maintenant, même le peu de visibilité qui reste peut être altéré par des algorithmes qui ne comprennent pas nécessairement les subtilités éditoriales, l’humour ou l’ironie.

Reste une petite consolation : Google assure que si cette expérimentation se transforme en fonctionnalité officielle, elle n’utilisera pas d’IA générative. Mais comment l’entreprise compte s’y prendre autrement pour réécrire automatiquement des millions de titres, mystère total. Et surtout, est-ce que ça changerait vraiment quelque chose au problème de fond ?