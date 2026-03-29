Ente Photos : l’alternative privée à Google Drive et Photos testée

Google Drive et Photos vous énervent avec leur manque de confidentialité ? L’alternative suisse Proton Drive cartonne en ce moment chez les utilisateurs qui veulent reprendre le contrôle de leurs données personnelles.

Vous le savez peut-être déjà, mais Google peut techniquement accéder à tous vos fichiers stockés sur Drive ou Photos — et ça, même si vous activez l’authentification à deux facteurs. Pas de chiffrement de bout en bout pour les comptes grand public, ce qui signifie que vos documents, photos de famille et conversations avec Gemini peuvent être lus par l’entreprise si elle le souhaite. Une réalité qui pousse de plus en plus d’utilisateurs à protéger leur vie privée smartphone en abandonnant l’écosystème Google.

Proton Drive, la solution tout-en-un qui fait trembler Mountain View

C’est exactement ce qu’a fait l’un de nos confrères d’Android Authority, utilisateur de Google Drive depuis plus d’une décennie. Son verdict après plusieurs mois d’utilisation de Proton Drive ? « Je n’ai jamais été aussi heureux », confie-t-il. Et pour cause : l’application suisse fusionne Drive, Photos et Docs dans une seule interface, le tout avec un chiffrement de bout en bout qui rend vos données illisibles même pour Proton.

Concrètement, cela signifie que si un gouvernement demande l’accès à vos fichiers, Proton n’a tout simplement rien de lisible à transmettre. Une approche radicalement différente de celle de Google, qui doit légalement partager les données quand les autorités le demandent. D’ailleurs, cette philosophie de la confidentialité s’étend à tous les services de la société basée en Suisse, pays réputé pour ses lois strictes sur la protection des données.

Mais Proton Drive n’est pas exempt de défauts. L’interface demande un temps d’adaptation, surtout quand on vient de l’écosystème ultra-intégré de Google. Les fonctionnalités collaboratives restent limitées comparées à Google Docs, et la synchronisation peut parfois traîner sur les gros volumes de fichiers. Attention cela dit : pour un usage personnel orienté confidentialité, ces petits inconvénients pèsent peu face aux avantages.

L’IA de Google fouille dans vos photos (que vous le vouliez ou non)

Au-delà des questions légales, il y a un aspect souvent négligé : l’intelligence artificielle de Google scanne par défaut tous vos contenus. Chaque photo, chaque email, chaque document passe sous l’œil de Gemini pour alimenter les fonctions de recherche en langage naturel. Tapez « chat » dans Google Photos, et hop, toutes vos images félines apparaissent — parce que l’IA les a étiquetées.

Cette analyse automatisée, bien que pratique, signifie qu’une intelligence artificielle « lit » constamment vos contenus les plus personnels. Vos photos de vacances, vos documents médicaux, vos conversations privées — tout y passe. Et même si Google assure que ses employés n’y accèdent pas directement, l’idée qu’un algorithme analyse en permanence ma vie privée devient franchement pesante avec l’âge.

Chez Proton, rien de tout cela. Le chiffrement de bout en bout rend impossible toute analyse par IA, tout simplement parce que les serveurs ne peuvent pas déchiffrer vos contenus. C’est moins pratique pour la recherche (impossible de retrouver une photo en tapant « anniversaire »), mais c’est le prix à payer pour une vraie confidentialité. Un choix que font de plus en plus d’utilisateurs conscients des enjeux de vie privée.

Quand les alternatives deviennent crédibles

Cette migration vers Proton Drive illustre une tendance plus large : les utilisateurs ne se contentent plus de solutions « suffisamment sécurisées ». Ils veulent du contrôle total sur leurs données. D’autres applications émergent dans cette mouvance, comme Folio pour organiser ses documents numériques sans passer par Google Wallet, ou encore des services comme Nextcloud pour héberger son propre cloud.

Reste que le passage à Proton Drive demande quelques compromis. L’espace gratuit est limité (1 Go contre 15 Go chez Google), et les abonnements payants démarrent à 4 euros par mois. Sans compter la courbe d’apprentissage pour s’habituer à une interface moins léchée que celle de Google. Mais pour celles et ceux qui placent la confidentialité avant tout, ces petits sacrifices valent largement la tranquillité d’esprit.

Et vous, seriez-vous prêts à troquer un peu de confort contre beaucoup plus de confidentialité ? Car au final, c’est bien de ça qu’il s’agit : accepter que nos données personnelles ne soient plus la monnaie d’échange de services « gratuits ».

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