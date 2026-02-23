Google Gemini : les fonctionnalités incluses selon votre abonnement en 2026

Google réorganise ses abonnements IA avec une nouvelle hiérarchie qui va de la gratuité jusqu’au premium Google AI Ultra. Voici ce que vous obtenez selon votre formule en ce début d’année.

Depuis l’I/O de l’année dernière, Google a pas mal bousculé ses offres d’intelligence artificielle. Fini Google One AI Premium, place à Google AI Pro, tandis qu’un palier supérieur fait son apparition avec Google AI Ultra. De quoi s’y perdre un peu dans cette jungle tarifaire, d’autant que les fonctionnalités évoluent constamment selon votre niveau d’abonnement.

La version gratuite : plus généreuse qu’on pourrait le croire

Contrairement à ce qu’on pourrait imaginer, Google reste assez généreux avec ses utilisateurs et utilisatrices non-payants. L’accès gratuit à Gemini inclut désormais plusieurs modèles selon vos besoins :

Gemini 3 Flash : l’accès général sans restriction majeure

: l’accès général sans restriction majeure Gemini 3.1 Pro : pour les tâches complexes, mais avec des limites quotidiennes variables

: pour les tâches complexes, mais avec des limites quotidiennes variables Mode Thinking : pour le raisonnement avancé, également limité

Côté créatif, vous disposez de 100 images par jour avec Nano Banana (le générateur d’images de base), et même 3 images quotidiennes avec Nano Banana Pro. Google ajoute 10 pistes musicales par jour et jusqu’à 20 présentations via son générateur de slides. Pour les Audio Overviews — ces résumés audio qui transforment vos documents en podcast — comptez sur 20 créations quotidiennes.

Attention cela dit : ces limites peuvent changer du jour au lendemain selon l’humeur de Google et l’affluence sur ses serveurs. Le contexte reste bridé à 32 000 tokens (soit une cinquantaine de pages de texte), ce qui peut s’avérer frustrant pour analyser de gros documents.

Google AI Plus : l’étape intermédiaire qui débloque l’essentiel

Pour celles et ceux qui veulent plus de stabilité, Google AI Plus fait figure de compromis intéressant. Cette formule augmente sensiblement les quotas sans exploser le budget :

90 prompts par jour en mode Thinking

30 prompts quotidiens avec Gemini 3.1 Pro

1 000 images Nano Banana et 50 en version Pro

Deux vidéos par jour avec Veo 3.1 Fast

Le contexte grimpe à 128 000 tokens, soit l’équivalent de plusieurs centaines de pages. NotebookLM — l’outil d’analyse documentaire de Google — se déride avec 200 carnets par utilisateur et 100 sources par carnet. De quoi mener des recherches approfondies sans se sentir bridé.

L’abonnement débloque aussi quelques fonctionnalités dans Gmail (relecture IA) et Google Photos (génération limitée de remix et de vidéos). Pas de quoi révolutionner votre quotidien, mais suffisant pour tester ces nouveautés.

Google AI Pro et Ultra : quand Google sort l’artillerie lourde

Google AI Pro (19,99 dollars mensuels aux États-Unis) reprend l’ancien Google One AI Premium avec un nouveau nom plus accrocheur. Les quotas explosent : 300 prompts Thinking par jour, 100 avec Gemini 3.1 Pro, et un contexte d’un million de tokens — soit 1 500 pages de texte ou 30 000 lignes de code. Autant dire que vous toucherez rarement la limite.

Les créatifs apprécieront les 100 images quotidiennes en Nano Banana Pro, 50 pistes musicales et la génération illimitée de présentations. NotebookLM devient vraiment utilisable avec 20 rapports de recherche approfondie par jour.

Petit à petit, Google déploie aussi des fonctionnalités exclusives comme l’accès limité à la navigation automatique dans Chrome et des aperçus IA améliorés dans Gmail. L’abonnement Ultra, lui, reste encore mystérieux côté tarification et disponibilité — Google préfère visiblement tester ses paliers inférieurs avant de dévoiler son offre premium.

Reste à voir si ces différenciations tarifaires convaincront les utilisateurs de sortir le portefeuille, d’autant que la concurrence d’Anthropic avec Claude Sonnet 4.6 se fait de plus en plus pressante. Malgré tout, l’approche freemium de Google garde un avantage non négligeable : vous pouvez tester sérieusement l’IA avant de vous engager financièrement.