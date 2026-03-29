WhatsApp lance les comptes doubles et la migration de chats sur Android : la mise à jour qu’on attendait

WhatsApp lance les comptes doubles et la migration de chats sur Android : la mise à jour qu’on attendait

WhatsApp déploie enfin la fonctionnalité de comptes doubles sur iOS et simplifie la migration de chats entre Android et iPhone. Une mise à jour qui comble l’écart historique entre les deux plateformes mobiles.

Depuis octobre 2023, les utilisateurs Android profitaient déjà de cette possibilité de gérer deux comptes WhatsApp simultanément. Meta corrige enfin cette asymétrie avec un déploiement global qui s’étale sur plusieurs semaines. L’occasion aussi d’introduire une migration de chats bidirectionnelle longtemps réclamée par les utilisateurs qui changent d’écosystème.

iOS rattrape Android : mieux vaut tard que jamais

La fonctionnalité de comptes doubles suit exactement la même logique que sur Android : un tap sur la photo de profil permet de basculer entre les deux comptes. L’interface reprend d’ailleurs les codes d’Instagram, autre propriété de Meta, avec une navigation familière pour les habitués des applications du groupe.

Le processus de configuration reste classique : ajout via les Paramètres, validation du numéro de téléphone, code de vérification à six chiffres. Rien de révolutionnaire donc, mais l’essentiel était d’harmoniser l’expérience utilisateur. Les professionnels qui jonglaient entre deux iPhone peuvent enfin souffler (et libérer un tiroir).

Attention tout de même : cette fonction nécessite deux numéros de téléphone distincts. Impossible de créer un second compte avec le même numéro, contrairement à certaines applications de messagerie concurrentes comme Telegram qui autorise plusieurs comptes liés à un seul numéro.

Migration de chats : l’écosystème fermé s’ouvre (un peu)

Plus intéressant encore : WhatsApp introduit la migration de chats d’iOS vers Android. Depuis juin 2022, seul le transfert Android vers iPhone était possible, créant une asymétrie frustrante pour ceux qui quittaient l’écosystème Apple. Cette limitation semblait d’ailleurs suspecte, compte tenu de la complexité technique similaire dans les deux sens.

Concrètement, vos conversations, photos et vidéos suivent désormais votre changement de smartphone. Le processus s’appuie sur une connexion locale entre les deux appareils, évitant le passage par les serveurs de Meta (du moins officiellement). Une bonne nouvelle pour la confidentialité, même si l’on peut s’interroger sur les métadonnées échangées during le transfert.

À noter que cette fonctionnalité rejoint d’autres améliorations pratiques comme la gestion du stockage par conversation et les suggestions de stickers automatiques. Meta mise clairement sur l’ergonomie pour fidéliser sa base d’utilisateurs face à la concurrence de Telegram et Signal.

L’IA s’invite dans vos messages privés

Parallèlement, WhatsApp déploie une fonction d’aide à la rédaction alimentée par l’IA de Meta. L’outil, déjà testé aux États-Unis depuis août dernier, peut désormais suggérer des réponses basées sur l’historique de vos conversations précédentes. L’objectif affiché : aider à formuler « le message parfait ».

Cette approche soulève évidemment des questions sur l’authenticité des échanges. D’ailleurs, qui souhaite vraiment qu’une IA rédige ses messages à sa famille ou ses amis ? La fonctionnalité trouve peut-être plus de sens dans un contexte professionnel, où la politesse et la précision priment sur la spontanéité.

Reste à voir si les utilisateurs adopteront ces outils d’aide à la rédaction ou s’ils préféreront conserver l’authenticité de leurs échanges personnels. Meta parie visiblement sur une génération déjà habituée aux suggestions automatiques, mais le risque de dénaturer l’expérience conversationnelle demeure bien réel.

Une mise à jour de rattrapage qui nivelle enfin l’expérience entre iOS et Android, même si elle arrive avec deux ans de retard.