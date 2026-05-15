iOS 18.2 : Apple corrige enfin les SMS avec Android grâce au RCS

Samsung accélère le développement de One UI 9 et déploie la version stable de One UI 8.5 sur ses Galaxy S25. La firme sud-coréenne multiplie les mises à jour pour rattraper son retard face aux nouveautés d’iOS et maintenir la pression sur Apple.

Petit à petit, Samsung restructure sa stratégie logicielle avec un rythme de déploiement qui s’intensifie. Alors que les Galaxy S26 bénéficient désormais de la bêta One UI 9 basée sur Android 17, les propriétaires de Galaxy S25 reçoivent enfin One UI 8.5 en version stable. De quoi brouiller les repères temporels, mais aussi démontrer l’ambition de Samsung de proposer plus régulièrement des améliorations substantielles.

One UI 9 : Android 17 en avant-première pour les Galaxy S26

La bêta One UI 9 se déploie cette semaine sur les Galaxy S26, S26+ et S26 Ultra dans six marchés stratégiques : États-Unis, Royaume-Uni, Allemagne, Inde, Pologne et Corée du Sud. Pour s’inscrire, il faut passer par l’application Samsung Members (comme d’habitude), mais attention tout de même : Samsung prévient que le calendrier varie selon les régions et les opérateurs.

Les nouveautés se concentrent sur trois axes majeurs. Samsung Notes gagne des outils créatifs avec l’option « tape » qui permet de masquer puis révéler des parties de notes, ainsi que de nouveaux styles de stylet. L’application Contacts s’intègre directement avec Creative Studio pour créer des cartes de profil personnalisées sans changer d’application. Le panneau rapide Quick Panel devient entièrement modulable : luminosité, son et lecteur multimédia peuvent être redimensionnés et repositionnés indépendamment.

Côté productivité, Samsung DeX améliore le multitâche avec des transferts de fenêtres simplifiés entre bureaux et des aperçus dans l’écran Récents. L’accessibilité progresse avec des contrôles de vitesse pour Mouse Key, une expérience TalkBack unifiée, et Text Spotlight qui affiche le texte sélectionné dans une fenêtre flottante plus lisible.

One UI 8.5 stable : la mise à jour qui rattrape le temps perdu

Parallèlement, One UI 8.5 se déploie massivement sur les Galaxy S25, S25 Edge, S25 FE, S25 Plus et S25 Ultra. Après la Corée du Sud, c’est au tour de l’Amérique du Nord, Hong Kong, l’Inde, l’Amérique latine, l’Europe, Taiwan et l’Asie du Sud-Est de recevoir cette mise à jour d’environ 4 Go.

Cette version 8.5 mise sur l’ergonomie avec des barres de recherche repositionnées en bas d’écran dans la plupart des applications système (enfin !). Les applications Horloge, Paramètres et Calculatrice adoptent des arrière-plans dégradés et des dispositions améliorées. Le panneau de paramètres rapides devient ultra-personnalisable avec la possibilité de redimensionner et repositionner chaque raccourci individuellement.

L’ajout le plus intéressant concerne Quick Share, qui fonctionne désormais avec les iPhone. Une fonctionnalité qui répond directement aux annonces d’Apple sur les transferts inter-plateformes et AirDrop étendu (un choix stratégique qui ne doit rien au hasard). Photo Assist s’enrichit d’une édition par prompt textuel, de la génération d’images continue et d’un historique des modifications.

Samsung face au défi temporel d’Apple Intelligence

Franchement, cette cadence de mise à jour révèle la pression exercée par Apple et son écosystème d’IA intégrée. Samsung annonce que One UI 9 « prépare le terrain » pour de nouvelles expériences alimentées par l’IA sur les prochains Galaxy de cette année. Une formulation qui sent bon la course au rattrapage face aux capacités d’Apple Intelligence.

La sécurité se renforce également avec des alertes contre les applications suspectes, leur blocage automatique et des recommandations de suppression via les mises à jour de politique de sécurité. Un indicateur bleu signale désormais quand une application accède à la localisation (inspiré d’iOS, d’ailleurs).

Reste à voir si cette stratégie du double déploiement – bêta sur la génération actuelle, stable sur la précédente – permettra à Samsung de maintenir son avantage sur le rythme des mises à jour Android face à un Apple qui intensifie ses propres cycles de développement logiciel. Attention cela dit : multiplier les versions peut aussi créer de la confusion chez des utilisateurs habitués à des cycles plus prévisibles.

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