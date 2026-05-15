Google Gemini Intelligence : l’IA surpuissante arrive sur Galaxy et Pixel très bientôt

Google et Apple viennent de franchir une étape historique dans la sécurité des messages entre iPhone et Android. Le chiffrement de bout en bout RCS est désormais disponible en version bêta depuis le 11 mai 2026, mettant fin à des années de communications non sécurisées entre les deux écosystèmes.

Si vous échangez régulièrement des messages avec des utilisateurs d’iPhone depuis votre smartphone Android (ou l’inverse), vous savez probablement que ces conversations passaient jusqu’alors par le bon vieux SMS ou par un RCS non chiffré. Cette époque touche enfin à sa fin avec le déploiement conjoint d’Apple et Google du protocole RCS chiffré de bout en bout, basé sur la spécification MLS (Messaging Layer Security).

Prérequis pour accéder au RCS chiffré

Avant de pouvoir profiter de cette nouveauté, vérifiez que votre configuration respecte ces exigences :

iPhone : iOS 18.5 minimum avec un opérateur compatible

: iOS 18.5 minimum avec un opérateur compatible Android : dernière version de Google Messages installée

: dernière version de Google Messages installée Activation du RCS dans les paramètres de l’application de messages

Connexion réseau stable (Wi-Fi ou données mobiles)

Attention cependant : le déploiement s’effectue progressivement. Tous les utilisateurs n’y auront pas accès immédiatement, même avec la bonne configuration.

Comment activer et vérifier le chiffrement RCS

Une fois les prérequis validés, voici comment procéder étape par étape :

Étape 1 : Ouvrez votre application de messages par défaut (Messages sur iPhone, Google Messages sur Android).

Étape 2 : Rendez-vous dans Paramètres > Chat/RCS et vérifiez que l’option RCS est bien activée.

Étape 3 : Démarrez une conversation avec un contact utilisant l’autre plateforme. Le chiffrement se met en place automatiquement si les deux appareils le supportent.

Résultat attendu : vous devez apercevoir une petite icône de cadenas dans l’interface de conversation, similaire à celle déjà présente dans les chats RCS Android-Android. Cette icône confirme que vos messages sont protégés de bout en bout.

Le processus est entièrement transparent : pas de manipulation compliquée, pas d’activation manuelle. Google et Apple ont privilégié une approche « zéro configuration » pour faciliter l’adoption par le plus grand nombre.

Impact sur l’écosystème de messagerie mobile

Cette collaboration marque un tournant dans l’industrie mobile. Jusqu’à présent, les conversations cross-platform restaient le maillon faible de la sécurité numérique grand public. Les utilisateurs et utilisatrices devaient se tourner vers WhatsApp, Signal ou Telegram pour obtenir un chiffrement robuste.

Le protocole MLS utilisé ici s’appuie sur la spécification RCS Universal Profile 3.0 finalisée par la GSMA début 2026. Cette norme gère les conversations de groupe chiffrées et s’adapte à l’échelle de centaines de millions d’utilisateurs simultanés. De quoi rivaliser avec les solutions propriétaires les plus populaires.

Malgré tout, quelques limitations subsistent. Le déploiement dépend encore largement du bon vouloir des opérateurs télécoms, et tous ne proposent pas encore le support complet du RCS avancé. Apple maintient d’ailleurs que iMessage reste « la meilleure façon de communiquer entre appareils Apple » (comprendre : nous n’abandonnons pas notre jardin fermé).

Reste à voir si cette initiative suffira à convaincre les derniers réfractaires au RCS. En attendant, vérifiez les réglages de votre opérateur et patientez : votre tour arrivera dans les semaines à venir.