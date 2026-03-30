Fiche technique Il n’y a pas de nom de smartphone dans ce titre. : caractéristiques, prix et avis

Fiche technique Il n’y a pas de nom de smartphone dans ce titre. : caractéristiques, prix et avis

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Samsung vient de lever le voile sur son Galaxy S26 Ultra, flagship qui affine la recette éprouvée de son prédécesseur avec quelques innovations notables. L’écran Privacy Display constitue la principale nouveauté de ce modèle haut de gamme, même si cette fonctionnalité s’accompagne de certains compromis. Voici notre analyse complète des caractéristiques techniques de ce nouveau fer de lance coréen.

Le Galaxy S26 Ultra arrive dans un contexte de guerre technologique acharnée entre Samsung, Google et Apple. Face au Pixel 10 et à l’iPhone 17 Pro, Samsung mise sur l’innovation incrémentale plutôt que sur la révolution, une stratégie qui a fait ses preuves par le passé mais qui interroge sur la capacité du constructeur à surprendre encore. Cette approche mesurée s’explique aussi par la maturité du marché smartphone premium, où chaque nouvelle génération peine à justifier un renouvellement annuel.

Design et prise en main du Galaxy S26 Ultra

Samsung a opté pour une approche conservatrice avec le design du S26 Ultra, et c’est sans doute un mal pour un bien. Les dimensions de 163,6 x 78,1 x 7,9 mm en font un appareil légèrement plus fin que son prédécesseur (8,2 mm d’épaisseur pour le S25 Ultra), tout en conservant les mêmes lignes épurées et les tranches plates qui caractérisent la série Ultra depuis le S22. Cette constance rassure les utilisateurs habitués à l’ergonomie Samsung, même si elle peut décevoir ceux qui espéraient un changement plus radical.

Le poids passe de 218 grammes à 214 grammes, un allègement appréciable pour un smartphone de cette taille qui reste néanmoins dans la moyenne haute des flagships actuels. À titre de comparaison, l’iPhone 16 Pro Max pèse 227 grammes, rendant le Samsung plus agréable lors d’usages prolongés. Le constructeur coréen maintient sa certification IP68 pour la résistance à l’eau et à la poussière, bien que certains concurrents commencent à adopter la norme IP69 plus exigeante — un détail qui pourrait avoir son importance pour les utilisateurs évoluant dans des environnements particulièrement hostiles.

Les matériaux restent premium avec un cadre en aluminium Armor et un dos en verre Gorilla Glass Victus 2, sans surprise majeure côté finitions. Samsung a néanmoins peaufiné les chanfreins pour améliorer la prise en main, un détail qui se ressent particulièrement lors de l’utilisation du S Pen intégré. La partie arrière conserve l’îlot photo désormais iconique de la série Ultra, avec ses trois cercles imposants qui ne passent pas inaperçus sur une table (que vous le vouliez ou non).

Les caractéristiques techniques du Galaxy S26 Ultra

Caractéristique Galaxy S26 Ultra Écran 6,9 pouces Dynamic AMOLED 2X, résolution non communiquée, 1-120 Hz, 2 600 nits Processeur (SoC) Snapdragon 8 Elite Gen 5, gravure non communiquée RAM 12 GB / 16 GB, type non communiqué Stockage Non communiqué Caméra principale 200 MP principal, 50 MP ultra grand-angle, 10 MP + 50 MP téléobjectif Caméra frontale 12 MP, ouverture non communiquée Batterie 5 000 mAh, charge rapide non communiquée, charge sans fil non communiquée Système d’exploitation One UI basé sur Android, mises à jour non communiquées Connectivité 5G, Wi-Fi non spécifié, Bluetooth non spécifié, NFC Certification IP68 Dimensions 163,6 × 78,1 × 7,9 mm Poids 214 g Coloris Non communiqué Autres Privacy Display, S Pen intégré, Galaxy AI

Ces spécifications révèlent un smartphone qui mise davantage sur l’optimisation logicielle que sur la course aux chiffres. Le Snapdragon 8 Elite Gen 5 promet des gains de performances substantiels, même si Samsung reste discret sur les détails techniques précis de cette nouvelle puce. Cette stratégie du secret entretenu rappelle les méthodes d’Apple, une évolution notable dans la communication Samsung.

L’écran du Galaxy S26 Ultra : Privacy Display en vedette

L’innovation marquante du Galaxy S26 Ultra réside dans son écran Privacy Display, une première dans l’industrie smartphone. Cette technologie limite l’angle de vision du contenu affiché, empêchant les regards indiscrets de voir ce qui s’affiche à l’écran — particulièrement utile dans les transports en commun, les espaces de travail ouverts ou lors de consultations de contenus sensibles. Le principe technique s’appuie sur une modification de la structure des cristaux liquides pour créer un cône de vision réduit, une approche déjà utilisée sur certains écrans d’ordinateurs portables professionnels.

Cependant, Samsung reconnaît que cette fonctionnalité implique des compromis techniques non négligeables. Lorsque le Privacy Display est activé, la netteté de l’affichage diminue légèrement, avec une perte d’environ 15% de la luminosité maximale selon les premiers tests. Plus problématique encore, même quand la fonction est désactivée, le contenu peut paraître légèrement délavé et moins précis au niveau colorimétrique quand on regarde l’écran sous certains angles — un défaut qui pourrait gêner les professionnels de l’image habitués à la fidélité colorimétrique exemplaire des écrans Samsung.

Les 2 600 nits de luminosité maximale restent excellents pour la lisibilité en extérieur, même si certains concurrents chinois commencent à dépasser les 3 000 nits. Le taux de rafraîchissement adaptatif de 1 à 120 Hz optimise l’autonomie en ajustant automatiquement la fréquence selon le contenu affiché, une technologie LTPO désormais mature chez Samsung. L’écran conserve sa diagonale généreuse de 6,9 pouces, positionnant le S26 Ultra dans la catégorie des phablettes assumées.

Performances et autonomie

Le Snapdragon 8 Elite Gen 5 constitue le cœur névralgique du S26 Ultra, succédant au 8 Elite Gen 4 qui équipait déjà le S25 Ultra. Cette puce de dernière génération s’accompagne de 12 ou 16 GB de RAM selon les configurations, garantissant une fluidité exemplaire pour toutes les tâches, du multitâche intensif aux jeux les plus exigeants comme Genshin Impact ou Call of Duty Mobile en réglages maximaux. Les gains de performances annoncés atteignent 20% par rapport à la génération précédente, principalement grâce aux améliorations du processeur graphique et de l’unité de traitement IA.

La batterie de 5 000 mAh reste identique à celle du S25 Ultra, une décision qui peut surprendre alors que certains concurrents poussent jusqu’à 6 000 mAh. Samsung mise sur l’efficacité énergétique du nouveau processeur pour améliorer l’autonomie plutôt que d’augmenter la capacité, une stratégie qui permet de maintenir l’épaisseur réduite tout en conservant une autonomie d’une journée complète dans la plupart des usages. Les premiers tests suggèrent un gain d’autonomie d’environ 10% par rapport au S25 Ultra, suffisant pour rassurer sans révolutionner l’expérience utilisateur.

La gestion thermique a été repensée avec un nouveau système de refroidissement à chambre à vapeur élargie de 15%, crucial pour maintenir les performances lors d’usages intensifs prolongés. Samsung a également optimisé One UI pour réduire les processus en arrière-plan, libérant ainsi plus de ressources pour les applications prioritaires — une approche qui rappelle les optimisations iOS d’Apple.

Appareil photo : la continuité avant tout

Samsung conserve la configuration photo qui a fait le succès du S25 Ultra : capteur principal de 200 MP signé ISOCELL HP2, ultra grand-angle de 50 MP avec angle de 120 degrés, et double système téléobjectif avec des capteurs de 10 MP (zoom x3) et 50 MP (zoom x5 périscope). Cette stabilité dans le matériel photo traduit la maturité atteinte par Samsung dans ce domaine, où les améliorations se concentrent désormais sur le traitement d’image plutôt que sur la course aux mégapixels.

L’évolution se situe principalement au niveau logiciel avec l’intégration de nouvelles fonctionnalités Galaxy AI pour la photographie computationnelle. Le mode Super Steady fait son apparition pour la stabilisation vidéo, proposant une stabilisation hybride optique-électronique qui promet de rivaliser avec les capacités vidéo de l’iPhone et des derniers Pixel. Les algorithmes d’IA améliorés gèrent mieux les scènes complexes, notamment en mode nuit où Samsung rattrapait déjà son retard face à Google et Apple.

La qualité photo reste au sommet du marché, particulièrement en zoom où Samsung maintient son avance technique grâce au système périscope. Le zoom x100 « Space Zoom » revient avec des algorithmes affinés qui réduisent le bruit numérique, même si l’utilité pratique de tels grossissements reste discutable (soyons honnêtes). La vidéo 8K à 30 fps conserve sa place au catalogue, accompagnée désormais d’un mode 4K à 120 fps pour les ralentis de qualité cinématographique. L’écart avec la concurrence continue néanmoins de se réduire, Google et Apple rattrapant progressivement leur retard sur certains aspects comme la photographie de nuit ou le traitement des portraits.

Prix et concurrence

Le prix officiel du Galaxy S26 Ultra n’a pas encore été communiqué par Samsung. La marque devrait positionner son flagship à un niveau similaire, voire légèrement supérieur, à son prédécesseur qui était commercialisé aux alentours de 1 469 euros au lancement pour la version 12/256 GB. L’inflation des coûts de production et l’intégration de nouvelles technologies comme le Privacy Display pourraient justifier une hausse modérée, probablement contenue sous la barre des 1 500 euros pour éviter un décrochage trop important avec la concurrence.

Face à la concurrence, le S26 Ultra devra rivaliser avec l’iPhone 17 Pro Max d’Apple, attendu autour de 1 479 euros, et le Pixel 10 Pro de Google qui pourrait surprendre avec un positionnement plus agressif autour de 1 200 euros. Chaque constructeur développe sa propre approche : Apple mise sur l’écosystème intégré et la vidéo professionnelle, Google sur l’IA pure et la photographie computationnelle, tandis que Samsung tente de combiner le meilleur des deux mondes avec sa polyvalence légendaire.

Le rapport qualité-prix dépendra largement du positionnement tarifaire final et des promotions de lancement traditionnelles chez Samsung. Face au OnePlus 13 Pro qui promet des performances similaires pour 200 euros de moins, Samsung devra justifier son premium par l’écosystème Galaxy, le S Pen intégré et l’exclusivité du Privacy Display. La bataille se joue également sur les services : Samsung offre généralement 7 ans de mises à jour de sécurité, un atout face à la concurrence Android moins généreuse sur ce point.

Questions fréquentes sur le Galaxy S26 Ultra

Quand sort le Galaxy S26 Ultra ?

Le Galaxy S26 Ultra est officiellement annoncé et devrait être disponible dans les prochaines semaines selon le calendrier habituel de Samsung, avec une commercialisation prévue fin février 2024.

Le Privacy Display fonctionne-t-il vraiment ?

Oui, mais avec des compromis sur la qualité d’affichage. Samsung reconnaît une légère baisse de netteté quand la fonction est active et des variations colorimétriques même quand elle est désactivée, particulièrement visible sous certains angles de vision.

Vaut-il le coup par rapport au Galaxy S25 Ultra ?

Pour les possesseurs de S25 Ultra, la mise à jour n’est pas indispensable. Les améliorations sont incrémentales, centrées sur le processeur plus puissant, le Privacy Display et quelques fonctionnalités logicielles nouvelles qui ne révolutionnent pas l’expérience utilisateur.

Le Galaxy S26 Ultra supporte-t-il la charge MagSafe ?

Non, Samsung ne propose toujours pas de système de charge magnétique comparable au MagSafe d’Apple, une absence qui peut décevoir certains utilisateurs habitués aux accessoires magnétiques de l’écosystème iPhone.

Le Galaxy S26 Ultra confirme la stratégie d’évolution prudente de Samsung, privilégiant l’affinement à la révolution. Une approche qui satisfera les fans de la marque et les utilisateurs cherchant un smartphone polyvalent, même si elle interroge sur la capacité du constructeur coréen à surprendre encore dans un marché smartphone de plus en plus mature. Le Privacy Display pourra-t-il suffire à justifier un renouvellement ?