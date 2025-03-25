L’interdiction de vente de l’iPhone 14 (et des modèles antérieurs), un coup dur pour le marché du reconditionné

Dark Mode Light Mode
25 mars 2025
Assia Hafrad

C’est acté depuis cette année, tous les smartphones vendus dans l’Union européenne devront obligatoirement être équipés d’un port USB-C. Cette directive européenne, bien que motivée par des enjeux d’unification et de durabilité, bouleverse l’univers des appareils reconditionnés. Un changement qui pourrait peser lourd sur les plateformes spécialisées comme Back Market et sur le portefeuille des consommateurs.

Usb-c : une obligation qui vise surtout apple

La majorité des constructeurs Android ont déjà adopté l’USB-C depuis plusieurs années. C’est donc Apple qui se retrouve en première ligne. Ses modèles d’iPhone sortis avant la version 15 – comme les iPhone 14 ou SE 3 – utilisent encore le port Lightning, désormais non conforme à la nouvelle norme. Le but ? pousser à consommer les iPhone les plus récents avec les ports USB type C tel que l’iPhone 16 et le futur iPhone 17.

Ces modèles ne seront pas interdits du jour au lendemain : ils pourront encore être vendus s’ils ont été importés dans l’UE avant le 28 décembre 2024. L’Agence nationale des fréquences (ANFR) a confirmé cette dérogation, permettant aux distributeurs d’écouler leurs stocks existants. Mais au-delà de cette date, tout nouvel appareil non conforme sera bloqué à l’import.

Un coup dur pour les acteurs du reconditionné

Le marché du reconditionné, en pleine croissance en Europe, s’appuie souvent sur des téléphones récupérés hors UE. Or, la directive s’applique aussi à ces appareils d’occasion : seuls ceux déjà présents sur le territoire avant la date butoir pourront être remis en vente.

Résultat : un approvisionnement plus complexe pour des acteurs comme Back Market, qui pourrait voir son offre se restreindre. Le député Eric Bothorel a déjà tiré la sonnette d’alarme, estimant que la mesure risque de pénaliser le pouvoir d’achat tout en fragilisant une filière pourtant écoresponsable.

Vers une adaptation du marché et des consommateurs

Face à ces nouvelles contraintes, les professionnels du reconditionné devront ajuster leur stratégie. Parmi les pistes évoquées :

  • Augmenter la part de modèles récents, déjà équipés d’un port USB-C
  • Encourager la revente locale pour créer un circuit plus circulaire
  • Diversifier l’offre avec d’autres marques que Apple

Côté consommateurs, la tendance pourrait évoluer vers un renouvellement plus fréquent des appareils pour alimenter le marché local. Mais cette logique entre en tension avec les ambitions écologiques de l’UE, qui cherche à allonger la durée de vie des équipements électroniques.

Entre standardisation et rareté : un équilibre à trouver

L’imposition du port USB-C s’inscrit dans une volonté claire : réduire les déchets et simplifier la vie des utilisateurs. Fini les tiroirs remplis de câbles incompatibles. Pourtant, pour le marché du reconditionné, cette standardisation pourrait temporairement générer l’effet inverse : moins de choix, et des prix qui grimpent sur certains modèles recherchés.

Les prochains mois s’annoncent décisifs pour voir comment les revendeurs, les consommateurs et les régulateurs trouveront un nouveau point d’équilibre entre innovation, durabilité et accessibilité.

Source : bfmtv.com

