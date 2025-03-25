Ce smartphone boosté à l’IA dépasse tous les autres en 2025, même l’iPhone 16 Pro Max

En 2025, les smartphones dopés à l’intelligence artificielle ne sont plus une promesse futuriste, mais une réalité quotidienne. Samsung, Google et Apple redoublent d’ingéniosité pour intégrer l’IA au cœur de leurs appareils. Trois modèles phares dominent le marché : le Galaxy S25 Ultra, le Pixel 9 Pro et l’iPhone 16 Pro Max. Mais au-delà des slogans marketing, lequel tire vraiment son épingle du jeu ?

Galaxy S25 Ultra : la productivité boostée par l’IA

Samsung mise sur la performance avec son processeur Snapdragon 8 Elite For Galaxy, épaulé par une NPU dédiée. Résultat : des photos instantanément optimisées selon la lumière et les mouvements, avec une netteté bluffante même de nuit.

Côté usage pro, le S Pen profite d’une reconnaissance manuscrite ultra précise, idéale pour la prise de notes rapide ou le croquis sur le pouce. Le smartphone adapte aussi sa consommation d’énergie en temps réel, prolongeant l’autonomie jusqu’à 28 heures en usage mixte.

Optimisation photo et vidéo contextuelle

Gestion intelligente de l’énergie

Compatibilité étendue avec les outils de productivité

Pixel 9 Pro : la photo et la voix, portées par Gemini

Le Pixel 9 Pro ne triche pas : il s’appuie sur la puce Tensor G4, taillée pour l’apprentissage automatique. L’appareil photo ? Un modèle du genre. L’IA ajuste en temps réel contraste, luminosité, et supprime les éléments gênants d’un simple glissement. Les utilisateurs peuvent même modifier l’expression faciale d’un portrait post-capture, du jamais-vu.

Côté vocal, l’assistant Gemini anticipe vos besoins : lecture synthétique des mails, réponses automatiques, gestion des tâches. L’appel en visioconférence ? Le bruit ambiant s’efface, laissant place à un son cristallin. La batterie, elle, tient jusqu’à deux jours en usage modéré.

Photographie IA ultra personnalisable

Assistant vocal prédictif et naturel

Expérience utilisateur fluide et réactive

iPhone 16 Pro Max : l’IA invisible mais bien présente

Chez Apple, l’IA ne s’affiche pas, elle se devine. La puce A18 Pro embarque un Neural Engine de dernière génération. Résultat : Siri devient proactif, proposant des actions contextuelles selon vos habitudes, comme lancer votre playlist matinale ou préparer votre itinéraire maison-bureau.

Le mode nuit photo gagne en finesse, avec une reconnaissance améliorée des visages. La gestion de la batterie est pensée pour durer, Apple annonçant une dégradation réduite de 20 % après deux ans d’usage. Seul bémol : certaines fonctionnalités IA ne sont pas encore disponibles en Europe, freinant l’expérience complète.

Intégration fluide dans l’écosystème Apple

Siri plus pertinent et proactif

Durabilité optimisée de la batterie

Verdict : le Pixel 9 Pro prend une longueur d’avance

Pour les passionnés de photographie et de technologie vocale, le Pixel 9 Pro impose sa domination grâce à un duo IA/photo redoutable. Le Galaxy S25 Ultra séduira les utilisateurs polyvalents, entre travail et créativité. Quant à l’iPhone 16 Pro Max, il s’adresse aux adeptes de l’écosystème Apple, en quête de stabilité et de confort. Les cartes sont posées, à chacun de choisir selon ses priorités, mais en 2025, difficile d’ignorer la montée en puissance de Google sur le terrain de l’IA mobile.