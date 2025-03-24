iPhone pliable : ce que l’on sait de l’arrivée d’Apple en 2026, peuvent t’ils concurrencer Samsung ?

iPhone pliable : ce que l’on sait de l’arrivée d’Apple en 2026, peuvent t’ils concurrencer Samsung ?

Apple s’apprête à secouer le marché des smartphones pliables. Prévu pour 2026, son premier iPhone à écran flexible adoptera le format clapet, inspiré du succès du Samsung Galaxy Z Flip. Ce choix stratégique pourrait bousculer l’équilibre d’un marché en pleine croissance.

Mais Apple arrive sur un terrain déjà bien occupé. Le Galaxy Z Flip 6, lancé en 2024, a su imposer ses standards. Le défi pour la marque à la pomme ? Proposer une vraie alternative, à la fois innovante et parfaitement intégrée à l’écosystème iOS.

Apple prépare un iphone pliable de 7 pouces

Après des années de spéculations, les premières fuites sérieuses évoquent un iPhone pliable doté d’un écran de 7 pouces. Objectif : allier confort d’un format tablette à la compacité d’un smartphone classique. Le format clapet a été retenu, permettant une meilleure portabilité tout en conservant une large surface d’affichage.

Mais Apple devra relever plusieurs défis technologiques, notamment la maîtrise de la charnière, la durabilité de l’écran pliable et l’optimisation de l’interface iOS pour ce format inédit. La firme californienne vise une expérience fluide, sans compromis sur la qualité ou les performances.

Samsung garde une longueur d’avance avec le galaxy z flip 6

Lancé en août 2024, le Galaxy Z Flip 6 est aujourd’hui la référence des smartphones pliables à clapet. Il séduit avec son écran AMOLED 120 Hz ultra-lumineux (jusqu’à 2600 cd/m²) et son processeur Snapdragon 8 Gen 3 de dernière génération.

Capteur photo : 50 mégapixels

: 50 mégapixels Batterie : 4000 mAh (jusqu’à 12h d’autonomie)

: 4000 mAh (jusqu’à 12h d’autonomie) Stockage : jusqu’à 512 Go

Avec cette fiche technique solide, Samsung a pris de l’avance. Pour séduire, Apple devra innover, notamment sur la qualité photo, la résistance de l’appareil et l’autonomie — trois critères clés pour les utilisateurs exigeants.

Apple pourrait accélérer l’adoption du pliable

L’arrivée d’Apple pourrait donner un coup d’accélérateur au marché. Selon IDC, les ventes de smartphones pliables devraient bondir de 50 % d’ici 2025. La marque à la pomme, réputée pour démocratiser les technologies grand public, pourrait élargir l’audience de ce type d’appareils.

Ce mouvement pourrait aussi pousser les développeurs à créer davantage d’applications optimisées pour les écrans flexibles, et encourager la baisse des prix. Résultat : une concurrence plus féroce, et des innovations plus rapides.

Vers une nouvelle dynamique dans la tech mobile

L’arrivée d’un iPhone pliable ravive l’esprit d’innovation des années 2000. En 2007, le premier iPhone avait changé la donne. En 2026, Apple pourrait bien rééditer l’exploit, cette fois avec un smartphone pliable alliant design raffiné, performances et intégration logicielle.

Pour les utilisateurs, c’est la promesse de nouveaux usages : multitâche optimisé, expérience multimédia enrichie, meilleure productivité en déplacement. Le tout, dans un format qui tient dans la poche.

Smartphones pliables : une tendance qui s’installe

Le duel entre Samsung et Apple marque le début d’une nouvelle ère. Longtemps considérés comme des gadgets coûteux, les smartphones pliables s’imposent peu à peu comme une alternative crédible. L’innovation ne se limite plus à la puissance brute ou à la taille de l’écran : la flexibilité devient un critère clé.

Que ce soit pour travailler, créer ou simplement se divertir, ces appareils redéfinissent les usages mobiles. Et dans cette course, Apple entend bien jouer un rôle central.