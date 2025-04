Comment utiliser Apple Intelligence sur iPhone pour créer vos propres Genmoji

Avec la mise à jour iOS 18.4, Apple introduit officiellement Apple Intelligence en France. Ce système d’intelligence artificielle intégré transforme l’expérience utilisateur sur iPhone en proposant des outils créatifs accessibles à tous. Parmi eux, Genmoji permet de concevoir des emojis totalement personnalisés, en partant d’une simple idée. Voici un guide complet pour maîtriser cette fonctionnalité.

Qu’est-ce que Genmoji et pourquoi c’est utile ?

Genmoji est une innovation qui combine IA générative et messagerie instantanée. L’idée : permettre à chaque utilisateur de créer un emoji unique, basé sur une description textuelle. Que ce soit pour illustrer une blague entre amis, représenter une émotion précise ou inventer une situation loufoque, Genmoji remplace les symboles standards par des créations sur mesure.

Contrairement aux stickers ou GIFs classiques, chaque Genmoji est généré en temps réel et conçu selon vos instructions. Il devient un véritable moyen d’expression, adapté à vos envies et vos conversations.

Matériel et conditions nécessaires

Pour utiliser Genmoji, il faut :

Un iPhone équipé d’iOS 18.4 ou version ultérieure

ou version ultérieure Un modèle compatible avec Apple Intelligence (iPhone 15 ou plus récent)

L’application Messages installée et fonctionnelle

Bon à savoir : toutes les créations sont générées localement, sans connexion Internet. Cela garantit une confidentialité totale, conforme à la politique de respect de la vie privée d’Apple.

Créer un Genmoji depuis l’application Messages

La création se fait directement depuis le clavier iOS. Voici le déroulé complet :

Ouvrez l’app Messages et choisissez une conversation.

et choisissez une conversation. Appuyez sur l’icône des emojis située en bas à gauche du clavier.

Accédez à l’onglet Genmoji (identifié par une étoile ou une icône dédiée).

(identifié par une étoile ou une icône dédiée). Rédigez une courte phrase descriptive, comme : “Lapin qui mange une pastèque” “Maxime avec un casque de réalité virtuelle” “Jeune femme qui peint un mur rose”

Générez automatiquement plusieurs variantes d’emojis personnalisés.

Sélectionnez celui que vous préférez et envoyez-le dans la discussion.

Chaque Genmoji est unique, généré en quelques secondes, et reste accessible dans votre historique pour une réutilisation rapide.

Jouer avec les styles, les détails et les situations

Ce qui rend Genmoji si puissant, c’est la liberté de création. Vous pouvez générer un personnage, un animal, une scène ou même une idée abstraite. Pour affiner le résultat, utilisez des éléments contextuels :

Actions : courir, dormir, danser, cuisiner…

courir, dormir, danser, cuisiner… Émotions : étonné, stressé, heureux, en colère…

étonné, stressé, heureux, en colère… Personnalisations : accessoires, vêtements, arrière-plan…

Par exemple, un prompt comme “chat élégant avec monocle et haut-de-forme” donnera une illustration plus riche qu’un simple “chat”. Plus votre description est précise, plus l’emoji généré sera expressif.

Est-ce que Genmoji fonctionne en dehors de Messages ?

Actuellement, la fonctionnalité est limitée à l’application Messages. Apple n’a pas encore étendu Genmoji à d’autres apps comme Mail, Notes ou Safari. Toutefois, plusieurs sources internes évoquent une future intégration dans l’ensemble de l’écosystème iOS, notamment dans les outils de productivité ou de partage.

Pour les utilisateurs curieux, il est possible d’enregistrer les Genmoji créés et de les réutiliser sous forme d’image dans d’autres applications. Ce contournement reste manuel, mais peut élargir les usages en attendant une extension officielle.

Apple Intelligence : un outil discret mais puissant

Avec Genmoji, Apple propose bien plus qu’un gadget visuel. L’outil illustre une nouvelle approche de l’intelligence artificielle embarquée : locale, privée, intuitive. Contrairement à d’autres générateurs en ligne, aucune donnée ne quitte votre téléphone. Résultat : rapidité d’exécution et sérénité pour l’utilisateur.

L’arrivée de ce service ouvre la voie à une nouvelle ère d’interactions numériques. Les échanges deviennent plus riches, plus personnels, et moins dépendants de banques d’images standardisées. Genmoji redonne du pouvoir créatif à chacun, au cœur même de la messagerie.