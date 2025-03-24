Apple supprime l’USB-C ? Ce choix radical va bouleverser l’usage de l’iPhone 16 validé par l’UE

L’Union Européenne vient de franchir une étape inattendue dans son bras de fer avec Apple. Contre toute attente, la Commission a autorisé le lancement d’un iPhone 16 sans port USB-C, à condition qu’il garantisse des performances équivalentes grâce à la recharge sans fil. Une décision qui fait réagir, tant elle bouscule les habitudes des utilisateurs que les stratégies technologiques de la firme américaine.

Un tournant réglementaire sous haute tension

Depuis plusieurs années, Bruxelles pousse pour une harmonisation des chargeurs électroniques avec l’USB-C comme standard. Mais cette fois, Apple a obtenu un passe-droit. En échange, la marque doit prouver que l’abandon du port physique ne réduit ni la performance ni la compatibilité des appareils. Une brèche réglementaire est ainsi ouverte : la Commission peut désormais trancher seule, sans l’accord préalable du Parlement et du Conseil, tout en les tenant informés.

Cette souplesse inquiète certains observateurs. Pour eux, Apple profite d’une faille pour maintenir un écosystème fermé. Le débat divise aussi les consommateurs : si certains saluent la fin des câbles, d’autres s’interrogent sur les limites pratiques d’un iPhone 100 % sans fil.

Des usages quotidiens remis en cause

Au-delà du débat institutionnel, ce changement touche directement les utilisateurs. Beaucoup utilisent encore des périphériques filaires : SSD externes, télécommandes de drones, adaptateurs photo. Leur compatibilité devient incertaine. La promesse d’un transfert de données rapide via Wi-Fi 7 suffit-elle à rassurer ? Pas sûr. Les critiques évoquent une stratégie marketing plus qu’une avancée réelle, en l’absence de standardisation et de matériel compatible.

Autre point sensible : la robustesse. Le connecteur Lightning, bien que vieillissant, est jugé plus solide par certains que l’USB-C, réputé fragile. Pourtant, l’USB-C reste aujourd’hui le format dominant, présent sur des millions d’appareils, du smartphone à la console portable.

Recharge sans fil : progrès ou régression ?

Apple mise tout sur la recharge sans fil avec le MagSafe. Mais ce choix suscite des critiques. La perte énergétique atteint 20 % par rapport au filaire, sans compter le coût élevé des chargeurs compatibles. De plus, l’accessibilité pour tous les publics reste un défi, notamment pour les personnes âgées ou en situation de handicap.

Pour les experts, cette transition précipitée pourrait créer une fracture numérique. Les utilisateurs n’ayant pas les moyens d’acheter les derniers accessoires pourraient se retrouver limités, tandis que d’autres profiteront des technologies avancées sans contraintes.

Vers une standardisation ou une guerre des formats ?

Ce dossier relance une question clé : les fabricants doivent-ils viser l’uniformisation ou la différenciation ? Pour Apple, contrôler l’écosystème reste une priorité stratégique. Mais face aux réglementations européennes et aux attentes des consommateurs, une convergence semble inévitable.

Reste à savoir si cette évolution technologique ira dans le sens des utilisateurs, ou si elle ouvrira une ère d’accessoires propriétaires, plus chers et moins ouverts. L’Europe, en fléchissant, a peut-être amorcé un changement de cap, dont l’impact se mesurera à l’usage, bien plus qu’en théorie.