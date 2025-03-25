Apple lance iOS 18.4 avec IA intégrée et options de personnalisation avancées

Apple déploie iOS 18.4 en France avec une série de nouveautés centrées sur l’intelligence artificielle et la personnalisation. Cette mise à jour, attendue depuis plusieurs semaines, promet d’enrichir le quotidien des utilisateurs d’iPhone grâce à des outils plus intuitifs et réactifs. Tour d’horizon des fonctionnalités les plus marquantes.

Une IA intégrée pour simplifier vos usages

iOS 18.4 marque l’arrivée officielle de l’IA d’Apple sur les iPhones en France. Cette technologie s’intègre directement au système pour proposer des fonctions pratiques comme le résumé intelligent des notifications ou la correction automatique des textes. L’outil Image Playground, quant à lui, permet de générer des visuels en trois styles : Animation, Illustration et Sketch.

Cette IA s’applique également à l’analyse de l’environnement via le bouton Action. Grâce à une activation rapide depuis l’écran de verrouillage ou le Centre de contrôle, les utilisateurs gagnent en réactivité au quotidien.

Plus de liberté pour personnaliser son iPhone

Apple introduit une nouveauté attendue : la possibilité de choisir ses applications par défaut pour naviguer sur le web ou traduire du contenu. Fini l’obligation d’utiliser Safari ou l’application native de traduction, chacun peut adapter son appareil à ses habitudes.

Personnalisation du bouton Action

Choix des apps par défaut pour la navigation et la traduction

Accès direct depuis le Centre de contrôle

Des interactions plus fluides et enrichies

Les fiches d’applications sur l’App Store bénéficient d’un résumé automatique des avis, généré par l’IA. Ce résumé synthétise les points forts et faibles d’une app, facilitant ainsi la décision avant téléchargement.

iOS 18.4 ajoute aussi de nouveaux emojis (empreinte digitale, harpe…) pour dynamiser les échanges, ainsi qu’une fonction Ambient Music accessible en un geste depuis le Centre de contrôle. Quatre ambiances sonores sont disponibles : Chill, Productivity, Sleep et Wellbeing.

Des raccourcis encore plus puissants

L’app Raccourcis gagne en efficacité. Les utilisateurs peuvent désormais créer des automatisations pour Safari (gestion des paramètres avancée) ou encore envoyer un message en un clic depuis l’app Messages. Ces évolutions permettent de gagner du temps au quotidien.

Un iPhone plus réactif, plus personnel

Avec iOS 18.4, Apple mise sur une expérience utilisateur optimisée : plus de personnalisation, une IA au service de la simplicité, et des interactions repensées. Cette mise à jour confirme l’ambition de la marque : offrir un appareil plus intelligent, parfaitement adapté aux besoins de chacun.