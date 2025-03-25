Le Galaxy S25, dernier-né de Samsung, devait incarner le meilleur de la marque en matière de logiciel et de performance. Pourtant, le déploiement de One UI 7 tourne au casse-tête. Prévue comme une version stable et complète, la mise à jour reste inachevée, laissant les utilisateurs face à une interface aux fonctionnalités incomplètes. Que s’est-il passé ?

Des retards qui agacent les premiers acheteurs

One UI 7 devait être préinstallée sur le Galaxy S25 dès sa sortie. Or, le lancement a été marqué par une série de reports. Si les anciens modèles ont profité de la version bêta pour bénéficier de plusieurs optimisations, le S25 semble avoir été mis de côté.

La mise à jour de mars 2025, disponible depuis le 20 mars en Corée du Sud et en cours de déploiement au Royaume-Uni et aux États-Unis, n’a pas répondu aux attentes. Malgré un fichier de 573 Mo, les ajouts sont minimes. Les contrôles de lecture média, attendus dans la barre de notification, sont aux abonnés absents, alors qu’ils fonctionnent déjà sur les anciens Galaxy en bêta.

Des fonctions clés toujours absentes

La gestion des médias reste laborieuse sur le Galaxy S25. Pour changer de piste ou ajuster le volume, il faut encore ouvrir les paramètres rapides. Un détour inutile, surtout quand on sait que la version bêta de One UI 7 permet une gestion directe via la barre de statut, à la manière de la Dynamic Island sur iPhone.

Malgré l’installation du correctif de sécurité de mars, les utilisateurs signalent l’absence de cette amélioration, pourtant annoncée dans les notes de version. Résultat : un appareil haut de gamme qui n’offre pas une expérience fluide et intuitive, à la différence des modèles antérieurs.

Un déséquilibre dans le traitement des modèles ?

Pourquoi le Galaxy S25 n’est-il pas au niveau des autres appareils Samsung ? La question alimente les forums et réseaux sociaux. Certains pointent une stratégie de test prolongée, d’autres une mauvaise priorisation des ressources logicielles.

Samsung a promis une version stabilisée de One UI 7 pour avril, notamment sur les anciens modèles. Reste à savoir si le S25 bénéficiera, enfin, des fonctionnalités promises, ou s’il continuera d’accuser un retard embarrassant.

Samsung face à un risque d’image

Les clients qui investissent dans un flagship attendent une finition impeccable, tant matérielle que logicielle. Avec cette mise à jour incomplète, Samsung expose son modèle phare à des critiques justifiées. Une situation qui pourrait fragiliser la confiance accordée à la marque, surtout face à une concurrence toujours plus réactive.

Les prochaines semaines seront décisives pour corriger le tir et offrir une expérience utilisateur premium à la hauteur des attentes. La réactivité de Samsung pourrait bien peser lourd dans sa capacité à fidéliser ses utilisateurs et conserver sa place parmi les leaders du secteur mobile.