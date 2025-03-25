Dark Mode Light Mode
Suivez-nous
Facebook Linkedin Youtube Instagram
Suivez-nous
Que recherchez-vous ?
Popular Searches
Tendances actuelles
AirPods Max révolutionnés : l’audio sans perte enfin disponible, vous allez redécouvrir votre musique
Galaxy S25 : le déploiement de One UI 7 continue de poser problème
WhatsApp, Instagram, Messenger… une nouvelle fonctionnalité liée à l’IA débarque sur les réseaux, voici comment l’utiliser

Galaxy S25 : le déploiement de One UI 7 continue de poser problème

25 mars 2025
byAbdellah Ben

Le Galaxy S25, dernier-né de Samsung, devait incarner le meilleur de la marque en matière de logiciel et de performance. Pourtant, le déploiement de One UI 7 tourne au casse-tête. Prévue comme une version stable et complète, la mise à jour reste inachevée, laissant les utilisateurs face à une interface aux fonctionnalités incomplètes. Que s’est-il passé ?

Des retards qui agacent les premiers acheteurs

One UI 7 devait être préinstallée sur le Galaxy S25 dès sa sortie. Or, le lancement a été marqué par une série de reports. Si les anciens modèles ont profité de la version bêta pour bénéficier de plusieurs optimisations, le S25 semble avoir été mis de côté.

La mise à jour de mars 2025, disponible depuis le 20 mars en Corée du Sud et en cours de déploiement au Royaume-Uni et aux États-Unis, n’a pas répondu aux attentes. Malgré un fichier de 573 Mo, les ajouts sont minimes. Les contrôles de lecture média, attendus dans la barre de notification, sont aux abonnés absents, alors qu’ils fonctionnent déjà sur les anciens Galaxy en bêta.

Des fonctions clés toujours absentes

La gestion des médias reste laborieuse sur le Galaxy S25. Pour changer de piste ou ajuster le volume, il faut encore ouvrir les paramètres rapides. Un détour inutile, surtout quand on sait que la version bêta de One UI 7 permet une gestion directe via la barre de statut, à la manière de la Dynamic Island sur iPhone.

Malgré l’installation du correctif de sécurité de mars, les utilisateurs signalent l’absence de cette amélioration, pourtant annoncée dans les notes de version. Résultat : un appareil haut de gamme qui n’offre pas une expérience fluide et intuitive, à la différence des modèles antérieurs.

Un déséquilibre dans le traitement des modèles ?

Pourquoi le Galaxy S25 n’est-il pas au niveau des autres appareils Samsung ? La question alimente les forums et réseaux sociaux. Certains pointent une stratégie de test prolongée, d’autres une mauvaise priorisation des ressources logicielles.

Samsung a promis une version stabilisée de One UI 7 pour avril, notamment sur les anciens modèles. Reste à savoir si le S25 bénéficiera, enfin, des fonctionnalités promises, ou s’il continuera d’accuser un retard embarrassant.

Samsung face à un risque d’image

Les clients qui investissent dans un flagship attendent une finition impeccable, tant matérielle que logicielle. Avec cette mise à jour incomplète, Samsung expose son modèle phare à des critiques justifiées. Une situation qui pourrait fragiliser la confiance accordée à la marque, surtout face à une concurrence toujours plus réactive.

Les prochaines semaines seront décisives pour corriger le tir et offrir une expérience utilisateur premium à la hauteur des attentes. La réactivité de Samsung pourrait bien peser lourd dans sa capacité à fidéliser ses utilisateurs et conserver sa place parmi les leaders du secteur mobile.

Publications similaires :

  1. Samsung Galaxy S25 et S25 Ultra : à la croisée de l’innovation et de l’excellence
  2. Samsung Galaxy S25 : un aperçu complet de la nouvelle série phare
  3. La date de lancement du Galaxy S25 Edge a fuité : découvrez ce que vous ne voulez pas rater !
  4. Samsung Galaxy S25 Edge : léger en poids, mais son prix va vous surprendre !

En tant que jeune média indépendant, Android DZ a besoin de votre aide. Soutenez-nous en nous suivant et en nous ajoutant à vos favoris sur Google News. Merci !

Suivez-nous sur Google News

Recommandé pour vous

La technologie qui devait révolutionner Siri n’existe pas : pourquoi Apple est maintenant attaqué en justice

Fin du Pro Max, refroidissement, meilleure batterie, triple capteur… l’iPhone 17 Ultra se dévoile enfin

Design innovant, IA intelligente, pas chère… L’iPhone 16e va-t-il ringardiser tous les autres ?

L’iPhone pliable d’Apple en 2026 pourrait bien ridiculiser ses rivaux grâce à une vraie innovation

watchOS 11.4 : des nouveautés pour améliorer votre expérience quotidienne

Apple modifie sa politique iOS pour éviter une amende géante… Voici ce que ça change pour vous

Mise à jour critique sur Pixel : découvrez les problèmes résolus par Android 16 Beta 3.1