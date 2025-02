Samsung Galaxy S25 : un aperçu complet de la nouvelle série phare

Samsung a récemment levé le voile sur sa série Galaxy S25 lors de l’événement Unpacked à San Jose, Californie. Avec des innovations axées sur l’intelligence artificielle et des améliorations matérielles, le Galaxy S25, S25 Plus et S25 Ultra promettent de redéfinir l’expérience utilisateur en 2025. Plongeons dans les spécifications, les caractéristiques et les nouvelles fonctionnalités de ces appareils pour mieux comprendre ce qu’ils apportent sur le marché.

Un design raffiné et des écrans impressionnants

À première vue, le design de la série Galaxy S25 semble familier, mais des différences notables subsistent. Tandis que le Galaxy S25 et le S25 Plus conservent un trio de caméras à l’arrière, le S25 Ultra se distingue par son quadruple capteur, intégrant un stylet S Pen dans une encoche dédiée. Les trois modèles arborent un écran AMOLED avec un taux de rafraîchissement adaptatif de 1 à 120 Hz et une luminosité maximale de 2 600 nits.

Le Galaxy S25 de 6,2 pouces propose une résolution de 2 340 x 1 080 pixels, tandis que le S25 Plus, avec son écran de 6,7 pouces, offre une résolution 1440p plus nette. Le modèle Ultra, quant à lui, présente un écran 6,9 pouces également en 1440p, bénéficiant d’un revêtement anti-reflets pour minimiser les réflexions. Une nouveauté cette année : tous les modèles abandonnent les coins plats pour des coins incurvés, marquant la fin d’une ère pour le design des écrans Galaxy.

Performances et autonomie : des avancées significatives

La série S25 est équipée d’un processeur Snapdragon 8 Elite personnalisé, annonçant des vitesses fulgurantes et de nouvelles fonctionnalités AI. Avec 12 Go de RAM uniformément répartis sur tous les modèles, la série S25 promet une expérience fluide, même avec les applications les plus exigeantes. Le stockage varie de 128 Go sur le S25 à 1 To sur le S25 Ultra, bien que les utilisateurs doivent se contenter du stockage interne, car aucune option d’extension par microSD n’est disponible.

En termes d’autonomie, le Galaxy S25 est doté d’une batterie de 4 000 mAh, le S25 Plus de 4 900 mAh et le S25 Ultra de 5 000 mAh. Bien que la capacité augmente avec chaque modèle, Samsung reste en retrait sur la vitesse de charge, le S25 et le S25 Plus offrant une charge filaire de 25 watts, tandis que le S25 Ultra se démarque avec une charge de 45 watts. Tous les modèles supportent la charge sans fil de 15 watts ainsi que la fonction PowerShare pour recharger d’autres appareils.

Intelligence artificielle : l’avenir des smartphones Samsung

Les nouvelles fonctionnalités AI constituent l’élément central de la série S25. Samsung introduit des actions inter-applications, une fonction qui permet de réaliser des tâches complexes via des instructions simples, comme trouver un restaurant et envoyer l’adresse par message. L’AI Select propose des suggestions basées sur les contenus affichés à l’écran, tandis que la recherche conversationnelle facilite l’interaction intuitive avec l’appareil.

La série S25 marque également l’arrivée de l’assistant vocal Gemini, remplaçant Bixby et apportant une intégration plus fluide avec les applications tierces. Bien que prometteuse, cette fonctionnalité n’est pas encore totalement fiable, nécessitant des ajustements futurs pour atteindre son plein potentiel.