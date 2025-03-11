Samsung Galaxy S25 Edge : léger en poids, mais son prix va vous surprendre !

Chaque semaine apporte son lot d’informations sur le futur Samsung Galaxy S25 Edge, un smartphone qui promet d’allier design épuré et performances. Ce modèle, qui se distingue par son épaisseur impressionnante de seulement 5,84 mm, affiche un poids similaire à celui du Galaxy S25 standard, soit 162 g, malgré un écran plus large de 6,7 pouces.

De récentes fuites confirment que le Samsung Galaxy S25 Edge sera très fin (5,84 mm) et aura un poids identique au modèle de base S25 (162 g), tout en intégrant un écran de 6,7 pouces.

Le S25 Edge devrait être proposé à un tarif similaire à celui du S25+, aux alentours de 1 000 dollars, mais avec une batterie plus petite (3 900-4 000 mAh) et moins de capteurs photo, ce qui invite à faire des choix entre design mince et fonctionnalités.

Le lancement du S25 Edge est prévu pour le deuxième trimestre de 2025, avec une date potentielle du 16 avril.

Lors de sa présentation à Unpacked 2025, Samsung a mis en avant que le S25 Edge n’allait pas compromettre sa durabilité pour obtenir ce profil ultra-fin. Ce modèle se différencie de la série S25 classique avec une configuration à deux caméras à l’arrière, contre trois pour son prédécesseur, ainsi qu’une batterie relativement modeste. Les rumeurs évoquent un lancement au printemps 2025, avec une date ciblée autour du 16 avril.

Des dimensions et un poids optimisés

Selon des informations récentes, le S25 Edge pèse 162 g, ce qui en fait un modèle aussi léger que le S25 standard. Ce dernier, avec un écran de 6,2 pouces, laisse place à un affichage plus grand sur le S25 Edge. En délaissant le téléobjectif, Samsung a réussi à concevoir un smartphone à la fois fin et léger, tout en maintenant une batterie de 4 000 mAh, similaire à celle du S25.

Outre sa finesse, le S25 Edge sera légèrement plus épais que le Galaxy Z Fold 6 lorsqu’il est déplié. Il est également prévu qu’il possède un écran de 6,7 pouces, à l’instar du Galaxy S25+. En termes de prix, le S25 Edge sera aligné sur le S25+, ce qui laisse présager un tarif autour de 1 000 dollars.

Seriez-vous prêt à investir plus de 1 000 dollars pour un smartphone élégant qui pourrait nécessiter une recharge en milieu de journée ? Vos avis nous intéressent.

Malgré ces éléments révélés, Samsung garde une grande part de mystère autour du S25 Edge. Bien qu’il ait été exposé lors des événements Unpacked et MWC, le public n’a pas pu l’essayer. Grâce à des fuites fiables, des détails supplémentaires sur cet appareil commencent à circuler, confirmant son poids léger et ses dimensions compactes. Les utilisateurs sont impatients de découvrir ce modèle qui promet de redéfinir les standards en matière de design et d’ergonomie.