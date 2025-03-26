Fin du Pro Max, refroidissement, meilleure batterie, triple capteur… l’iPhone 17 Ultra se dévoile enfin

Apple préparerait le lancement de son nouveau fleuron technologique : l’iPhone 17 Ultra, attendu pour septembre 2025. Destiné à remplacer l’actuel Pro Max, ce modèle haut de gamme promet des évolutions marquantes, aussi bien sur le plan du design que des performances.

Un design plus épais, mais une batterie plus endurante

L’iPhone 17 Ultra arborerait un format légèrement plus épais que son prédécesseur, le 16 Pro Max. En cause : l’intégration d’une batterie plus imposante censée offrir une autonomie nettement supérieure. Un choix assumé, alors que les utilisateurs réclament toujours plus d’endurance dans leur usage quotidien.

En parallèle, Apple travaillerait sur un modèle encore plus fin : l’iPhone 17 Air. Ce dernier, pensé pour remplacer la version Plus, viserait à devenir le smartphone le plus mince jamais conçu par la marque. Un contraste saisissant, qui illustre la double stratégie d’Apple entre compacité et puissance.

Refroidissement par vapeur : une première chez Apple

Pour gérer la montée en puissance des composants, l’iPhone 17 Ultra intégrerait un système de refroidissement par chambre à vapeur. Une technologie déjà utilisée par certains concurrents Android, mais encore inédite chez Apple.

Objectif : éviter les surchauffes lors d’usages intensifs, notamment en jeu vidéo. Des titres comme Resident Evil 3 Remake, optimisés pour mobile, pourraient ainsi tourner de façon plus stable sans compromettre la durée de vie du téléphone.

Dynamic island affinée et capteurs 48 MP

L’écran de l’iPhone 17 Ultra bénéficierait d’un affinage de la Dynamic Island, réduisant encore l’espace occupé par les capteurs en façade. Une évolution qui promet une immersion visuelle renforcée, couplée à une fluidité d’affichage assurée par la technologie ProMotion 120 Hz.

Côté photo, Apple miserait sur une triple caméra de 48 mégapixels, avec des améliorations en basse lumière et un traitement logiciel encore plus fin. De quoi répondre aux attentes croissantes des créateurs de contenu et des amateurs de photographie mobile.

Simplification des noms, stratégie de clarté

Avec cette génération, Apple envisagerait un repositionnement marketing de ses modèles. L’appellation « Ultra » remplacerait le traditionnel « Pro Max », affirmant son positionnement élitiste. De son côté, le modèle Air permettrait de mieux identifier une version fine et légère, moins axée sur la puissance.

Cette clarification viserait à rendre la gamme plus lisible pour le grand public, tout en renforçant les différences entre les usages visés : performance, autonomie, ou mobilité.

Apple ajuste ses priorités face au marché

Si les informations se confirment, Apple prendrait un virage stratégique important avec l’iPhone 17 Ultra. Plus qu’une simple évolution, ce modèle introduirait des choix techniques audacieux pour répondre aux critiques formulées ces dernières années : autonomie jugée trop juste, surchauffe en jeu, ou photo en retard sur la concurrence.

Avec une segmentation plus claire et des performances revues à la hausse, Apple cherche à rester en tête sur le segment premium. Reste à voir si le public suivra cette montée en gamme assumée.