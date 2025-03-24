Mise à jour One UI 7 : la nouvelle astuce de Samsung qui pourrait vous faire abandonner Chrome

Samsung s’apprête à déployer One UI 7, la nouvelle version de son interface mobile. Parmi les nouveautés attendues, une fonctionnalité attire l’attention : Automatic Verification. Son but ? Éliminer les CAPTCHA et fluidifier la navigation sur mobile. Une innovation pratique, mais pas sans limites.

Fini les CAPTCHA sur certains sites

Vous en avez assez de cliquer sur des feux rouges ou de déchiffrer des lettres floues ? Samsung a une réponse avec l’Automatic Verification. Grâce à cette option intégrée dans le navigateur maison, les utilisateurs pourront éviter automatiquement les CAPTCHA sur les sites compatibles. Plus besoin d’interagir avec ces tests fastidieux : la vérification se fait en arrière-plan, sans interruption.

Samsung met aussi en avant un avantage en matière de confidentialité. En contournant les CAPTCHA, souvent sources de collecte de données, la marque promet une navigation plus respectueuse de la vie privée. Ce choix intervient alors que les CAPTCHA deviennent de plus en plus complexes, notamment face à l’émergence de l’intelligence artificielle.

Comment ça fonctionne ?

Compatible uniquement avec le navigateur Samsung (non disponible sur Chrome ou Firefox).

(non disponible sur Chrome ou Firefox). Active sur les sites ayant adopté le protocole spécifique de Samsung .

. Aucune action requise de l’utilisateur une fois activée.

Une solution encore limitée

L’idée est séduisante, mais l’Automatic Verification reste conditionnée à l’écosystème Samsung. Seul le navigateur intégré permet d’en profiter, ce qui pourrait freiner ceux habitués à d’autres outils. En outre, tous les sites ne prennent pas encore en charge cette technologie. Son efficacité dépend donc largement de son adoption par les développeurs web.

Pour Samsung, c’est aussi un moyen stratégique de renforcer l’usage de ses propres applications et d’attirer davantage d’utilisateurs vers son écosystème. Un pari risqué, mais qui pourrait séduire ceux qui privilégient simplicité et confort.

Samsung mise sur une navigation sans friction

Avec cette fonctionnalité, Samsung ne réinvente pas la roue, mais supprime une irritation quotidienne pour beaucoup d’utilisateurs. En limitant les interruptions liées aux CAPTCHA, la navigation devient plus fluide, plus rapide, et sans effort.

Cette initiative marque un tournant : réduire les obstacles numériques pour offrir une expérience mobile plus directe et sécurisée. Reste à savoir si les sites web suivront le mouvement. Si l’adoption est au rendez-vous, l’Automatic Verification pourrait bien devenir un standard pour les années à venir.